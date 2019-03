Irene Escolar luce escote en el homenaje a su tía abuela, Julia Gitierrez Caba

La gran Julia Gutiérrez Caba fue este viernes, con permiso de Dani Rovira, la gran protagonista de la gala de inauguración del vigésimo segundo Festival de Cine en Español de la ciudad de Málaga. La elegancia de la veterana actriz premiada ha contrastado con los atuendos de las invitadas asistentes. Su sobrina nieta, Irene Escolar, no podía faltar a la cita y lo hizo vestida con un escotazo que no pasó inadvertido. La ex novia de Martiño Rivas es nieta de los actores Irene Gutiérrez Caba y Gregorio Alonso. Por lo demás, mucha pluma, brilli brilli y hasta trajes inspirados en los corsés del siglo XVIII. Pasen y vean la alfombra roja del certamen.

La actriz Ivana Baquero ha triunfado con un vestido de líneas muy femeninas con falda de plumas en devoré y un cuerpo encorsetado con abertura central en forma de corazón en un escote muy pronunciado.

Como el de Isabel Vázquez, soberbia con un vestido con cuerpo encaje con escote en uve y falda vaporosa de gasa. Sus looks contrastaban con el elegido por la cantante de OT Marta Sango, muy tapada con un abrigo de pelito y jumsuit de plastificado.

Ruth Gabriel optó por un vestido con estampado de inspiración oriental, con adorno floral a juego en la cintura, y prefirió lucir pierna, como Natalia Cebrián,espléndida con un vestido corto con una original colita de Ze García.

También era estampado el vestido elegido por Itziar Castro, muy favorecida por un peinado con tupé y moño absolutamente original.

La cantante Diana Navarro sorprendió con un curioso look a lo Sissi Emperatriz. El cuerpo semitransparente de inspiración lencera contrastaba con la falda de inspiración romántica tipo tarta y el romántico estampado.

Irene Escolar eligió para la ocasión un vestido de cuerpo corsé y falda de volantes de tul en blanco y negro. El suyo fue uno de los vestidos más bonitos de la fiesta.

Pero sin lugar a dudas la más elegante fue Julia Gutierrez Caba, galardonada con la Biznaga Ciudad del Paraíso. A sus 86 años tiene un porte imponente.

Dani Rovira, sin Clara Lago, fue profeta en su tierra. La película "Taxi a Gibraltar", en la cual participa como protagonista, abría el festival.