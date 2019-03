Antonio Banderas saca las uñas por Pedro Almodóvar: "Jamás consumió heroína"

El actor se convierte en el alter ego del cineasta manchego en su último trabajo, Dolor y Gloria, donde interpreta a un joven Pedro Almodóvar. La cinta está levantando muchos comentarios, pues en ella el protagonista consume todo tipo de drogas: "Almodóvar jamás consumió heroína, él lo ha dicho, además", aclaró Antonio Banderas tajante.

El malagueño, que acudió este jueves a El Hormiguero para promocionar la película, explicó que hay partes biográficas y otras ficticias: "Muchos de los dolores que padece el personaje sí que los ha sufrido Pedro. Desde la fotofobia, los dolores de espalda, las migrañas... Le he visto abandonar festivales por problemas de eso. Eso sí, lejos de lo que se ha dicho, jamás tomó heroína". Banderas aseguró que es muy sacrificado trabajar con Almodóvar pero también muy divertido: "Pedro me decía: 'Tienes que estar muy colocado, Antonio, pero que no se te note", bromeó.

Además, Banderas habló sobre el infarto que sufrió en enero de 2017: "Cuando te tocan el corazón se abre una reflexión muy fuerte sobre la vida y la fragilidad. Ese día había hecho ejercicio por la mañana y después vi la guadaña de la muerte muy de cerca. La única certeza en la vida es la muerte". Y añadió que, a sus 58 años, está muy cansado: "El cansancio es mi estado natural. Anoche estuvimos de estreno y no me acosté hasta las cinco y media".