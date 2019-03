Alice Campello, mujer de Morata, estalla tras insultos a sus mellizos

Alice Campello, mujer del futbolista Álvaro Morata, ha denunciado en las redes sociales los insultos que ha recibido su familia, sus mellizos incluidos, tras el partido del Atlético de Madrid ante la Juventus de Turín. La italiana estalló en Instagram tras una comentario de una usuaria que lamentaba los ataques que había recibido el jugador rojiblanco y los suyos a su llegada a la ciudad italiana.

"Sentir las ofensas a la llegada del autobús a Álvaro, a su esposa e hijos ha sido lo más vergonzoso. Me avergonzaron algunos fanáticos, nosotros que siempre hemos criticado a los napolitanos por Higuaín. Al menos a los niños no les ofenden", decía la internauta, horas después del encuentro de Champions League.

Alice respondía a la seguidora: "No tienes ni idea de los mensajes que me han llegado insultando a mis hijos, algo espeluznante. El fútbol debe ser algo que une, algo que da bonitas emociones, pero que se limite a ser un deporte y no hay que pasarse de la raya. Ayer me avergoncé por tanta gente... Me gustaría publicar algunas cosas pero estoy realmente avergonzada de ellas", escribió la joven en la red social.

Lea también: Negocios, familia y corazón: los otros motivos del regreso de los Morata a Madrid

Los insultos de los aficionados de la Juventus hacia Morata y su familia resultan un tanto sorprendentes, ya que el madrileño jugó en la Juventus durante dos temporadas, entre 2014 y 2016, y dejó un gran recuerdo entre los tifosi. Allí fue donde conoció a su mujer.