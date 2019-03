Laura Pausini sobre Malú y Albert Rivera: "La chica quiere follar. ¡Pues muy bien!"

La cantante italiana fue una de las estrellas este jueves en Tenerife durante la gala de entrega de los premios Cadena Dial. Allí se mostró tan simpática y espontánea como siempre y opinó sobre el romance entre Malú, su ex compañera en La Voz, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "¡La chica quiere follar! ¡Está bien! ¡Brava, Malú! Así se hace en la vida, que perdemos tiempo".

Laura Pausini no se mordió la lengua para hablar de la relación de Malú y Albert Rivera, aunque sí afirmó que no lo conocía: "Juro que no le conozco. No sé quién es, ¿me podéis enseñar una foto?", dijo divertida a los periodistas en la alfombra verde. "Lo único importante es que ella sea feliz. Le mando muchos besos", añadió la artista con una amplia sonrisa.

La sobrina de Paco de Lucía era una de las invitadas estrella de la noche, ya que iba a recibir un premio a toda su carrera, pero causó baja debido a la operación de tobillo que la ha obligado a cancelar su gira de conciertos. Precisamente este viernes, Malú cumple 37 años y es probable que lo celebre con su nuevo amor, Albert Rivera.