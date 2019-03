Letizia y su cita con Carlos de Inglaterra en Londres: tensión real no resuelta

El príncipe Carlos llegaba a la National Gallery de Londres cuando el Big Ben marcaba las 18.30. El hijo de la reina de Inglaterra debía acompañar a doña Letizia a la inauguración de la exposición 'Sorolla: el maestro español de la luz' como anfitrión y como patrón de la National Gallery.

La Reina no llegó a Trafalgar Square hasta las 18:50 horas, veinte minutos después de los previsto. El marido de Camila Parker Boeles ya no se encontraba allí: ante el retraso de su invitada, decidió dejar el vestíbulo de la Sainsbury Wing y bajar hasta el lugar donde se encuentra la exposición. La culpa del retraso no es achacable a la Reina de España sino al tráfico de Londres, como la propia Letizia excusó ante el príncipe Carlos. La puntualidad británica frente al retraso español se convirtió en pasto de redes, memes y tabloides en la tarde de este miércoles.

Letizia nopudo ni saludar al público que la esperaba a las puertas del edificio. Eso sí, al verla pasar se esccuharon gritos de "guapa, guapa", y ella respondió con una sonrisa en la cara. Realmente iba guapa con su Carolina Herrera con estampado floral en tonos azules, verdes y morados, salones de Nina Ricci, bolso de Felipe Varela y pendientes de diamantes y aguamarinas de Bulgari.

El protocolo dice que el heredero debía coger la mano de su invitada, y así lo hizo: se la llevó a la boca para darle el beso con la calidez y cordialidad de todo un gentleman.

Ambos visitaron las seis salas de la primera exposición británica del pintor valenciano, que consta de más de 60 obras pero pusieron especial atención en una pintura de Victoria Eugenia, bisabuela de Felipe VI y nieta de la reina Victoria de Reino Unido. Nuestra reina y el heredero se despidieron y doña Letizia desapareció con rumbo desconocido, posiblemente para regresar a Madrid, anque su agenda no da pistas porque está vacía hasta el lunes.