Fran Rivera habla de la relación entre Lourdes Montes y Eva González

"Lourdes y Eva González no son íntimas amigas", ha reconocido el torero este miércoles en Espejo Público, si bien ha quitado hierro a las noticias que hablan del desencuentro entre su mujer y su cuñada. Que la mujer de Cayetano Rivera y la de Fran no se llevan bien es la comidilla de las revistas del corazón desde hace años, pero los rumores se han intensificado en los últimos días ante el 'plantón' de la presentadora de La Voz a su cuñada en la Semana de la Moda Flamenca, donde la mujer del torero presentó los últimos diseños de su firma, Miabril. Veinticuatro horas antes, Eva había prestado su apoyo al modisto Cristo Báñez: "Yo estuve con ella ayer y le dije que me parecía absurdo que viniese dos días seguidos. Estuvo ayer apoyando a Cristo, íntimo amigo suyo, y nosotras aprovechamos que yo me pasé por aquí parar traer unos vestidos y tomamos algo juntas. No hay nada más, de verdad", ha dicho Lourdes.

Este miércoles, Fran ha apoyado públicamente la versión de su esposa: "Es completamente falso que Lourdes y Eva se lleven mal. El domingo estuvieron Eva y Cayetano comiendo en casa, se llevan mejor Eva y Lourdes que Cayetano y yo", ha dicho el diestro. "Lourdes y Eva no son íntimas amigas, no se van a comer, Lourdes viene y no se va a comer con Eva, y Eva se va a Sevilla y se va a comer con sus amigas y no con Lourdes, pero tienen una relación perfecta de cuñadas, políticamente correcta".

Además, Rivera ha querido aclarar por qué ni él ni su mujer estuvieron en el cumpleaños de Cayetano Jr., su sobrino, hace unos días: "Venir de Sevilla al cumpleaños de mi sobrino con dos niños, Cayetana y Fran, en el AVE, es mucho follón". Y añadió: "No hay nada, que lo desmiento categóricamente. Que Lourdes y Eva no se llevan nada mal".