Pilar Rubio y Sergio Ramos negocian con Aerosmith para que toquen en su boda

El capitán del Real Madrid y la colaboradora televisiva se darán el "sí, quiero" el próximo 15 de junio en Sevilla. Será una boda por todo lo alto, tanto que contará con unos músicos de primera: el legendario grupo Aerosmith.

Según AS, Pilar Rubio y Sergio Ramos están negociando con el grupo de Steven Tyler para que amenicen su gran día. No es la única opción, ya que también han tratado de ponerse en contacto con los representante de AC/DC, aunque, por cuestiones de agenda y economía, todo apunta a que los elegidos serán Aerosmith. Sin duda, un sueño hecho realidad para Pilar, una reconocida rockera: "Habrá algo muy gordo y no es flamenquito. Es top", dijo este martes.

Leer también: Pilar Rubio y la incógnita de su ajustado vestido: ¿llevaba ropa interior?

Pilar Rubio y Sergio Ramos se casarán el próximo 15 de junio en Sevilla. Tras prometerse amor eterno en la catedral de la ciudad hispalense, se trasladarán a la finca Ramos con todos sus invitados para disfrutar del día. Tal y como ellos mismos han desvelado, situarán unas taquillas a la entrada que todo el mundo deje sus teléfonos móviles: "Todos los invitados dejarán sus móviles y cámaras en unas taquillas para que se sientan bien y puedan disfrutar tranquilamente", dijeron.