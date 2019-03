Paula Echevarría, molesta con Maluma por un ramo de rosas y una extraña dedicatoria

La actriz ha recibido un regalo del afamado cantante que la ha dejado un poco fría. ¿El motivo? La extraña dedicatoria que le acompaña y por la que Paula Echevarría le ha pedido explicaciones públicamente: "Querido Maluma: gracias por las flores. Ahora esto Ya me explicarás lo que quiere decir", ha escrito en Instagram.

"Once flores pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el HP se sienta peor", reza la nota que acompaña la ramo de rosas rojas que ha recibido Paula Echevarría este martes por parte de Maluma. Lo que la ex de David Bustamante no ha pillado (o sí, pero nos lo ha querido ocultar) es que se trata de un extracto de la última canción de Maluma, HP, y que la está utilizando para hacerse publicidad en las redes.