El plan renove de Pipi Estrada: lipo de papada e injertos capilares

Pipi Estrada ha celebrado este martes su 65 cumpleaños, pero está más joven que nunca al haberse sometido a dos intervenciones estéticas en el último medio año. El periodista deportivo se ha realizado un trasplante de cabello y una liposucción de papada. Ahora está encantado con los resultados de estos dos retoques.

El 9 de octubre pasó por primera vez por el quirófano de la clínica Neo Injerto Capilar Gen, del grupo Aragolaser, para hacer frente a su alopecia androgenética. La doctora Lourdes Moreno Carbonell le realizó un trasplante a Pipi a través de la técnica FUE, que se lleva a cabo folículo a folículo. Concretamente, la médico le extrajo 1778 unidades foliculares de la parte trasera del cuero cabelludo del periodista para repoblar sus entradas y su coronilla.

Seis meses después, Estrada está completamente satisfecho con el aspecto natural conseguido. "No te voy a engañar, porque yo fui cagado. Pero ahora estoy encantado de la vida. Ha sido una experiencia distinta a lo que yo me imaginaba. Sinceramente, parece que no me he operado y todo es milagroso", dijo tras la intervención.

Como no tuvo que raparse la cabeza, este retoque estético ha pasado totalmente inadvertido para el público que le sigue todas las noches en El Chiringuito de Jugones, el programa que presenta Josep Pedrerol. De hecho, Estrada estuvo trabajando cuatro horas después de someterse al injerto capilar.

Encantado con esta operación estética, Pipi regresó el 25 de enero a la clínica Aragoláser para continuar su plan renove. Esta vez se realizó a una pequeña liposucción de papada para eliminar la grasa que se le estaba acumulando bajo su maxilar inferior. Después de unos días de baja, el periodista ya vuelve a trabajar con normalidad.

Pero lo que le está quitando el sueño a Estrada no son sus intervenciones estéticas, sino su segunda ex mujer, Miriam Sánchez. La antigua estrella del porno, conocida como Lucía Lapiedra, fue detenida a finales de febrero después de ser sorprendida por los guardias de unos grandes almacenes. Según publicó Cotilleo, Miriam pretendía robar productos valorados en 900 euros. La ex de Pipi terminó esposada y trasladada a la comisaría más cercana.

