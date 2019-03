El abogado de Urdangarin estalla: "Ni está deprimido, ni quiere cambiar de cárcel ni busca un trabajo"

Mario Pascual Vives ha desmentido las últimas informaciones publicadas sobre el día a día de su cliente, el yerno del rey Juan Carlos. A pesar de que fuentes cercanas a Iñaki Urdangarin hablan de su estado de ánimo apático y de su intención de solicitar el traslado a una cárcel donde no esté aislado, el letrado se ha mostrado tajante: "Lamento pasarme el día desmintiendo cosas que son absolutamente infundadas. No aciertan ni una, ni una".

Enfadado, el abogado de Urdangarin ha afirmado que el marido de la infanta Cristina no busca un trabajo, tal y como se afirmó, para conseguir el tercer grado penitenciario: "No es cierto. Desde hace meses se está trabajando en esa posibilidad", ha dicho. Igualmente, ha negado que Urdangarin esté deprimido, tal y como se afirma desde hace meses: "Estuve el miércoles con él, estuvimos hablando mucho tiempo y lógicamente está como cualquier persona que pueda estar privada de libertad. Pero ni deprimido, ni enfermo, ni nada".

Por último, Pascual Vives ha querido dejar claro que la intención de Urdangarin y su defensa es cumplir toda su condena en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, donde ocupa un módulo aislado desde que ingresó. A pesar de lo duro que le resulta este régimen al marido de la infanta, que no puede hablar ni relacionarse con nadie, no hay previsto un traslado: "Les puedo asegurar que ni en el pasado, ni en el presente, y estoy convencido de que en el futuro ni se ha barajado, ni se ha pensado, ni se piensa y estoy convencido que tampoco se pensará en ningún cambio de centro penitenciario. Así de claro y así de rotundo. Lo puedo decir más alto pero no más claro".