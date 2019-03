Alba Carrillo, tras el 'huracán Courtois': "Lo estoy pasando muy mal"

Alba Carillo ha hablado sobre su ruptura con Thibaut Courtois y se ha referido a los ataques recibidos por su relación con el portero del Real Madrid en Ya es mediodía, programa en el que trabaja como colaboradora. La modelo ha asegurado que no atraviesa su mejor momento y ha cerrado definitivamente su idilio con el guardameta belga: "Ya no quiero conocerle".

"Lo estoy pasando muy mal", comenzaba diciendo Alba, quien ha vivido una de las semanas más complicadas de su vida desde que salió a la luz sus citas con Courtois. "Ha sido una semana brutal, la prensa se ha inventado algunas cosas...Uno se plantea la moralidad, dónde están las líneas rojas", continuaba la ex mujer de Feliciano López.

La ex concursante de Supervivientes se ha defendido de los ataques recibidos: "Soy una persona joven, tengo 32 años, tengo todo el derecho del mundo a cenar con quien me de la gana", declaraba. Eso sí, Alba ya no quiere saber nada más de Thibaut: "Ya no quiero conocerle porque ha sido devastador", decía Carrillo, que denunciaba el acoso recibido: "Mi hijo ha tenido que escuchar algunos comentarios en el colegio...". "Si me tengo que quedar sola...", comentaba resignada.

La modelo, por último, pedía perdón ala presentadora, Sonsoles Ónega, por alguno de sus últimos comentarios: "Te quiero pedir perdón. Es un tema privado", señalaba, antes de justificarse: "Mira que lo he pasado mal en mi vida, pero es que no daba pie con bola", sentenciaba.