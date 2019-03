Paula Echevarría origina una guerra feminista tras una polémica publicación en Instagram

Paula Echevarría (41) ha originado una auténtica batalla campal en Instagram tras una de sus últimas publicaciones. El debate ha llegado hasta tal punto que la propia actriz se ha visto obligada a intervenir para contestar a una usuaria que ponía en cuestión sus valores feministas.

Todo comenzó cuando la protagonista de Velvet publicó una imagen en la que promocionaba una crema. Bajo la instantánea, escribió: "¡Que sí! Qué se puede con todo! Sesiones de fotos, rodajes, hacer la compra, salir a comer, entrenar, levar y recoger a la peque del cole y estar perfecta. ¡Pues sí! Aun con este ritmo, mi piel está firme e hidratada", dijo Paula.

Las palabras de la ex mujer de Bustamante no sentaron del todo bien a algunas de sus seguidoras. Una de ellas le afeó el post: "Ni tenemos que hacerlo todo, ni tenemos que estar perfectas siempre... qué poco hemos aprendido del 8M", comentó la usuaria, encontrándose con respuesta por parte de Paula: "Ni estoy diciendo que tenga que hacerlo todo ni que tenga que estar siempre perfecta... hay días que lo hago todo porque quiero y puedo... y me gusta verme bien a mí, no porque nadie me lo exija", decía con contundencia.

La intervención de Echevarría ha avivado la batalla y son muchas las que se han posicionado en contra de la actriz, así como otras tantas las que apoyan la publicación de Paula. El debate aún continúa y está por ver si la intérprete tendrá que apaciguar los ánimos entre sus fans.