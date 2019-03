Rojo y blanco: el último duelo de estilo de Meghan Markle y Kate Middleton

La duquesa de Sussex ha acompañado este lunes a su marido, el príncipe Harry, en su visita al Alto Comisionado de Canadá para conmemorar el Día Internacional de la Commonwealth. A un mes de dar a luz a su primer hijo, Meghan Markle sigue derrochando elegancia y buen gusto con sus estilismos y en esta ocasión se ha coronado con un abrigo joya del canadiense Erdem, presentado en la última Semana de la Moda de Londres.

Se trata de un abrigo verde con bordados de lentejuelas negras en forma de flores que desfiló sobre la pasarela de la London Fashion Week, aunque el de Meghan contaba con más bordados que el original. Lo ha combinado con un vestido liso en el mismo tejido y color que el abrigo, y sus ya clásicos stilettos negros destalonados de Aquazzura y bolso de Stella McCartney.

Horas después, los duques de Sussex se han unido a la celebración de este día con el resto de la familia real en la Abadía de Westminster. Fueron los primeros en llegar, tras ellos el príncipe Guillermo y Kate Middleton, que saludó a su cuñada con dos besos en las mejillas en un nuevo intento de desmentir su supuesta mala relación.

The Duke and Duchess of Cambridge greeted and chatting to The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall upon their arrival at Westminster Abbey for today's CommonWealth Day Service! pic.twitter.com/STmX76dgTV