Willy Bárcenas: del secuestro a la cárcel pasando por el alcohol

El hijo de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, concedió este domingo una de sus entrevistas más sinceras. En ella repasó los momentos más significativos de su vida: desde el secuestro que sufrió junto a su madre hasta el encarcelamiento de sus padres pasando por sus problemas con el alcohol.

Era el año 2013 cuando un hombre entró en la casa familiar de Luis Bárcenas y secuestró, a punta de pistola a su mujer, Rosalía Iglesias, y su hijo Willy: "Estábamos en casa. Llamaron al telefonillo, dijo que era un cura de Instituciones Penitenciarias. Nos sentamos todos en el salón de casa, nos comienza a hacer preguntas, él sabía mi vida al detalle y en un momento determinado empieza a toser y dice que va a sacar unas pastillas de la mochila. Saca un revólver y nos ordena que nos tumbemos en el suelo, nos ata las manos a mi madre y a mí. Dice que viene a por todos los documentos para acabar con este gobierno corrupto. Yo estaba callado, pensando en cómo salir de la situación. Mi madre, que es la más chula, le dijo al secuestrador que quitara el cigarro de la mesa que se la estaba jodiendo. Durante una hora o más nos tiene dando vueltas por la casa. La escena acaba en el despacho de mi padre, cuando me dijo que le entregara todo o mataba a mi madre, me salió una fuerza sobrenatural, rompo las bridas, le pego un cabezazo y consigo que el arma quede lejos de él. Después llegaron los vecinos y la policía y le detienen", ha contado Bárcenas este domingo en el Chester de Risto Mejide.

El hijo de Bárcenas tiene su teoría: "No era ningún loco. No puedo asegurar nada, pero creo que lo enviaron desde el Ministerio del Interior. No sé qué buscaban". Y advierte: "Quedan muchas cosas por salir, quiero que caigan todos, no lo digo desde el rencor. Quedan por salir todas las prácticas mafiosas. Nos han usado como una pelota, tanto desde el PP como desde la oposición, pero no sólo a mi padre, sino a toda mi familia. Mi madre es inocente al 100%; mi padre ha cometido delitos, pero lo han hecho más grande de lo que parece. He hablado con mi madre, ella no se ha enterado de nada, nunca. Para ella la pena de estar en el banquillo ya era horrorosa".

Fueron semanas, meses y años muy difíciles para Bárcenas: "Cuando estaba mi padre en la cárcel, en dos bancos no me dejaron hacerme la cuenta corriente por el apellido. Viendo esa situación, y a pesar de tener una carrera y un Máster no encontraba trabajo, hablo con mi abuela y ella me da dinero para irme a vivir a Chile. Quería empezar una nueva vida. Buscando trabajo, me pierdo un poco, la verdad, comienzo a salir, a beber, me vengo abajo cuando no me dan trabajo, pero comienzo a componer canciones con mi guitarra estando en la mierda. Cuando veo que van a meter a mi madre en la cárcel decido volver".

Entonces, en medio de todo el huracán por los papeles de Bárcenas, surgió una oportunidad de ir a Barcelona "para hacer un curso de marketing. Conocí a un chico y le enseñé las canciones que había compuesto. Le gustaron y nos propusimos grabarlo". Y de ahí al éxito más rotundo con Taburete: "Es una historia acojonante, la verdad. Todo esto lo viví con mucha ingenuidad, los conciertos, las entrevistas que me quisieron hacer, muchos de ellos por ser hijo de quien soy. También nos han cerrado puertas".

De lo único que no habló Bárcenas fue de su chica, Loreto Sesma. Sale con ella desde hace más de un año y está feliz: "Loreto es seguro el apoyo más importante en estos momentos", dijo hace unos meses.