Albert Rivera y Malú se van a vivir juntos a la urbanización más lujosa de Madrid

Malú y Albert Rivera se van a vivir juntos y están mirando casas en la lujosa urbanización madrileña de La Finca. La cantante y el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno se habrían interesado por una de las mejores casas de la zona, aunque en régimen de alquiler. De confirmarse la noticia adelantada este sábado en Telecinco, podría estallar la polémica como ocurrió cuando Irene Montero y Pablo Iglesias adquirieron el chalé de La Navata, con dos diferencias muy relevantes: Malú, su patrimono y su caché no son públicos. Y, por otra parte, Albert Y Malú se van alquilados, aunque pagarán una fortuna al mes.

La razón principal que les ha movido a elegir esta urbanización por el alto nivel de seguridad, no tanto como por el lujo. También es para ellos muy importante, tanto para el político como para la sobrina de Paco de Lucía, la discreción, aspecto que está garantizado en el recinto, blindado para paparazzis y curiosos.

Los residentes en La Funca cuentan con tres garitas de seguridad, guardia que controla las visitas, cámaras, infrarrojos y patrulla de vigilancia las 24 horas. En esta misma urbanización posee un inmueble Alejandro Sanz. El de Moratalaz cuenta con una casa de 800 metros cuadrados y dos plantas. Blanca Cuesta y sus hijos también son de los priviegiados que disfrutan de este lugar para vivir: la mujer de Borja Thyssen tiene otro chalet de 800 metros cuadrados sobre una parcela de 3000, siete habitaciones, dos aseos y un distribuidor. También viven Simeone o Juanfran. El entrenador Atlético de Madrid pagaba, según Socialité, unos 12000 euros al mes por el alquiler. Iker Casillas y Sara Carbonero compraron a finales del año 2014 una casa por dos millones y medio de euros. Pero los sueldos galácticos de el marido de Sara Carbonero y otros futbolistas, o la fortuna de la nuera de Tita Cervera están en principio muy por encima de las posibilidades de un diputado que cobra un buen sueldo pero no da para híper lujos. Otra cosa es Malú, artista de renombre incluso más allá de nuestras fronteras.

¿Se pueden permitir Albert y Malú estas astronómicas cifras?

El líder de Ciudadanos tiene un sueldo de 3.900 euros brutos la mes, más 879 para la manutención y alojamiento, en total, 4.778 euros al mes, pero a esto hay que sumarle lo que recibe por ser el líder del partido, que son unos 21.000 euros al año; en total 90.000 euros al año. Además, Albert Rivera percibe 3.700 euros por un casa de la que es propietario pero que tiene alquilada.

En el caso de Malú, su sueldo no es público, pero se estima que su caché por concierto está en 37.000 euros, más publicidad y demás trabajos. Así, la cuestión es: ¿Le viene bien políticamente a Albert este cambio de domicilio? No olvidemos que dentro de unos meses podría ganar las elecciones. ¿Y a qué se debe este cambio de localización? Él vive en Somosaguas, una zona muy buena también, no muy alejada de La Finca. Su casa actual es un híbrido entre un piso y un chalet moderno, diseñado por un famoso arquitecto, cuenta con dos plantas, un pequeño jardín, un amplio salón, un baño, varios aseos, y dos plazas de garaje. Además, cuenta con seguridad privada las 24 horas del día y espacios comunes con piscina. Los alquileres en esta zona rondan los 3.000 euros al mes, vamos, que no le faltaría de nada a un precio más bajo.