El cartel feminista de Alejandro Sanz por el Día de la Mujer indigna a las redes

El cantante ha querido unirse a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una imagen teñida de morado que ha compartido en las redes sociales. En ella, aparece Alejandro Sanz con los ojos maquillados: "Hoy en el Día de la Mujer, debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días". Pero el gesto no ha gustado a todos...

Muchos usuarios han considerado una frivolidad la manera en la que Alejandro Sanz se ha unido a la causa y le han enviado mensajes muy duros, incluso insultos.

¿De verdad que para Alejandro Sanz la mujer la representa el maquillaje?



No es más tonto porque no puede, aunque no se puede decir que no se esfuerza. pic.twitter.com/VWJIuDaYEQ