Bertín Osborne se mete en campaña política: "Hay que echar a los que quieren acabar con los toros y la cacería"

El presentador nunca ha ocultado sus inclinaciones políticas. Está orgulloso de ellas y así lo ha hecho saber en Mano a mano, una reunión organizada por la Fundación Cajasol en Sevilla que gira entorno a la defensa de la tauromaquia. Y es que a Bertín Osborne no le da miedo hablar de toros ni de nada: "Hay que echar a los que quieren acabar con los toros, la cacería, el flamenco, la paella y hasta con el sol".

Además, el cantante ha hecho un llamamiento a sus fans: "El 28 de abril hay que votar con la cabeza a aquellos que defienden a España, nuestras tradiciones y nuestra manera de vivir".

En los últimos meses, Bertín Osborne no ha ocultado su simpatía por Santiago Abascal, el líder de Vox: "Es una persona espectacular. Me da risa que le llamen de extrema derecha. Le conozco y es muy buena gente". El cantante también defiende al resto de integrantes del partido: "¿Crees que Ortega Lara es de extrema derecha? ¿O Iván Espinosa de los Monteros, que ése es el más amigo mío? Iván es cojonudo y un tío normal. Es injusto que los califiquen o descalifiquen de esa manera. Tú no puedes poner etiquetas a alguien que vaya en contra tuya. Coño, escúchalos y luego di si no son como yo ni piensan lo que yo", defendió el pasado mes de diciembre.

Bertín, que nunca ha desvelado abiertamente a quién dará su voto, también habla maravillas de Pablo Casado, líder del PP: "Me parece un tipo extraordinario en lo personal". El que puede esperar sentado el voto de Osborne es Pablo Iglesias: "No le voto ni muerto. Ni harto de vino. Sé que lo que él dice es la ruina de este país", sentenció.