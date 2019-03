Chenoa dice que llega a casa y está muy sola: "Hay que practicar el autoamor"

"Aunque llegue a casa y esté muy sola soy feliz", dice Chenoa, que ha concedido una entrevista en la que habla sobre cómo se encuentra su corazón. La ex de Bisbal está soltera desde que rompió con el músico Javier Arpa, con quien mantuvo una relación de idas y venidas durante varios años. Ahora dice sin puso que opta por practicar el "autoamor".

"Es coger una tarde e irte a dar un masaje de una hora, que no se va a parar el mundo. O hacerte una mascarilla en casa. Una hora de las 24 que tiene el día habría que utilizarla para sonreírle al mundo, porque al final cuando sales a la calle a la gente la miras mejor. Y también existe el poliamor ¿La gente qué hace? ¿se enrolla con cincuenta? Es que no lo entiendo", dice una profunda Chenoa a Lecturas.

Pese a todos sus fracasos amorosos, la cantante asegura no haber tirado la toalla en el amor: "Yo no estoy para nada cerrada a enamorarme ni mucho menos. Hay etapas en las que estás muy a gusto, y que para que eso te lo trastoque alguien tiene que venir a sumar, no a restar. Si alguien quiere y a mí me pica el gusanillo, pues saldrá. Tampoco se trata de que sea algo desesperado, sino fluido".

La ex de David Bisbal ha sacado nuevo tema, A mi manera, el cual comienza con una frase reveladora: "¿Y qué me pasa? que no soy la única mujer que no se casa". Chenoa justifica la letra: "Es una manera de buscar el equilibrio de emociones. Al igual que me alegro de que alguien se case, lo mismo quiero para mí cuando yo no lo hago. Yo no me caso, pero no pasa nada, no es algo raro".

La cantante, ante todo, se define como una mujer con carácter: "Mi manera de defenderme y de tirar hacia delante es con esa actitud porque es la que me ayuda a salir del hoyo. Yo no voy con dobleces, creo que en 18 años he ido siempre sin filtro. Se me ha visto cómo soy, llorando en chándal, riéndome, saliendo. Tener carácter no es malo. Creo que detrás de una tipa hay siempre una historia", declara.

Otras famosas que practican el "autoamor"

Personalidades de la talla de Emma Watson, Shailene Woodley, Eva Longoria o Lena Dunham, entre otras, han hablado de este tipo de amor, eso sí, ellas desde un punto de vista más sexual.