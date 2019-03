Jorge Javier Vázquez, ilusionado: "Tengo un tonteo con un chico de 21 años"

El presentador Jorge Javier Vázquez rompió con su novio hace ya un año y parece dispuesto a rehacer su vida en 2019. De momento, ha comenzado a intercambiar mensajes (y algo más) con un chico de 21 años (él tiene 48) que hace las delicias del periodista con sus fotografías en Instagram.

"Hablo con 'F', es uno de los chicos más espectaculares que he visto en mi vida, paso muchos ratos escudriñando sus fotos, recreándome en todas y cada una de las partes de su cuerpo", cuenta este miércoles en Lecturas. Además, Jorge Javier advierte a su nuevo amigo: "La bestia está empezando a despertarse. Tras un invierno que se me ha hecho durísimo, mi cuerpo empieza a darse cuenta de que la primavera está a la vuelta de la esquina". Eso sí, no parece estar pensando en una relación seria con él: "Que tiemble 'F' y todos los 'Efes' del mundo. El que avisa no es traidor".

Y es que el presentador, que mantuvo una relación estable de más de 10 años con Paco, quiere ahora disfrutar de la vida. El misterioso 'F' no es el único al que Jorge Javier tira los 'trastos': hace unas semanas, conoció a un joven periodista de 26 años en un tren que también le hizo tilín.