Ben Affleck habla de su adicción: "No me molesta ser alcohólico"

Ben Affleck (46) ha hablado por primera vez sobre su adicción al alcohol, un problema contra el que lucha desde hace años. El actor estadounidense, que presenta estos días su última película, Triple Frontera, ha confesado que el alcohol es un problema que forma parte de su vida.

Ben Affleck ha asegurado que no le avergüenza su problema con el alcohol: "Realmente no me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", ha afirmado este lunes en el programa Today.

"Tuve un problema y realmente quiero abordarlo, me enorgullezco por ello. Todos tenemos problemas y lo que hay que hacer es lidiar con ellos", ha explicado Affleck cuando le preguntaron por el momento en que tomó la decisión de acabar con la bebida.

El actor mantiene muy buena relación con su exmujer, Jennifer Garner, y habló sobre el apoyo tan grande que suponen los tres hijos que tienen en común: "Ella es maravillosa. Es la madre de tus hijos, va a ser la persona más importante y central en tu vida, y eso es bueno".

Además de haber estado ingresado en clínicas para tratar su problema con el alcohol, el actor ha realizado una estricta dieta, recomendada por su expareja Jennifer López: "Acabo de hacer el desafío de 10 días. Fue un poco difícil, pero lo hice. Es horrible los primeros días porque soy alguien a quien le gusta el pan y el azúcar. Es terrible. Pero ahora me siento bastante bien. Por supuesto, al final de los diez días, me comí tres panecillos", ha dicho entre risas.