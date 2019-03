Todo lo que sabemos sobre la vida privada de Luke Perry, muerto a los 52 años

El actor Luke Perry, conocido por protagonizar Sensación de vivir y Riverdale, ha fallecido este lunes según ha confirmado su representante a AP y ha recogido Ecoteuve. Perry, de 52 años, permanecía ingresado en un hospital cercano a su domicilio tras haber sufrido un derrame cerebral el pasado miércoles.

Se encontraba en su casa de Sherman Oaks, California, cuando sufrió el infarto cerebral que ha acabado costándole la vida. Sus representantes dijeron que los médicos habían sedado a la estrella, con la esperanza de darle a su cerebro la posibilidad de recuperarse del trauma. Sin embargo, el daño ha resultado fatal porque era demasiado extenso, publica TZM. Perry comenzó su carrera a principios de los años 80 y se hizo famoso por su personaje Dylan McKay en Sensación de Vivir. "Voy a estar vinculado con él hasta que muera. Creé a Dylan McKay y es mío", dijo una vez el actor sobre el papel que definió su carrera. Actualmente, interpretaba al padre de Archie en el la serie Riverdale. El próximo proyecto de Perry, que está pendiente de estreno, es en la película sobre el asesino en serie Charles Manson de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

El actor de Beverly Hills 90210 estuvo casado con Rachel Sharp, con quien contrajo matrimonio el 20 de noviembre de 1993. Por entonces, Perry tenía 27 años y Sharp 24, y él era una gran estrella en la cuarta temporada de Beverly Hills 90120. Su personaje Dylan le había convertido era un ídolo de jovencitas.

La boda fue discreta. El menú del convite incluyó pescado, pollo y champán. Entre los 50 invitados estuvieron los actores de Beverly Hills 90210 Jason Priestley (Brandon Walsh), James Eck-house (Jim Walsh) y Brian Austin Green (David Silver). El productor ejecutivo de 90210, Aaron Spelling, fue invitado pero no asistió porque estaba en casa celebrando su 25 aniversario con su esposa Candy y su hija Tori Spelling, también actriz de la serie.

Juntos, tuvieron dos hijos, Jack (nacido el 15 de junio de 1997) y Sophie (nacida el 7 de junio de 2000). Sin embargo, se separaron en 2003, aunque compartían la custodia de sus hijos. Su hijo Jack es un luchador profesional conocido por su nombre en el ring "Jungle Boy" Nate Coy, quien firmó con All Elite Wrestling (AEW).

Luke Perry attends local wrestling event to support his son https://t.co/OPe0mhl95u pic.twitter.com/RS4nwrJWFC — People (@people) 17 de enero de 2017

El padre de Rachel, Alan Sharp, escribió el guión de la película El año de vivir peligrosamente (1983), con Mel Gibson y Sigourney Weaver.

La hermanastra de Sharp, Ruth Emmanuella Davies, conocida profesionalmente como Rudi Davies, fue actriz por un breve tiempo. Compartieron el mismo padre, Alan Sharp; su madre era escritora, Dame Beryl Bainbridge, pero falleció en 2010.

Sharp fue vendedora de muebles de una sola vez que, según informes de la prensa sensacionalista, llamó su atención hace dos años cuando ella le envió su sostén de encaje", según PEOPLE. Sin embargo, Perry negó esa cuenta, diciendo que conoció a Sharp en un restaurante.

"Se trata de eso simple", dijo, según la revista.

Perry y su vida amorosa no ocuparon muchas páginas desde su divorcio. Hace años se publicaron una fotos con una mujer morena que la prensa norteamericana no identificó pero no se sabe si seguían juntos.