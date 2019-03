María Lapiedra, demandada por la ex mujer de Gustavo González

La ex mujer de Gustavo González ha hablado con su abogado para emprender acciones legales contra María Lapiedra, que ha hablado públicamente de ella en diferentes ocasiones a lo largo de este último año.

La que fuera esposa del paparazzi Gustavo González y madre de sus cuatro hijos no quiere que la ex actriz porno siga nombrándola y, según Sálvame, estaría estudiando tomar medidas legales para conseguirlo. Al parecer, ella advirtió a su ex marido de que esto podría suceder y aunque María hizo caso omiso a sus peticiones de guardar silencio, Gustavo ha asegurado que tratará de mediar o intervenir entre ambas para que la cosa no llegue a mayores aunque entiende "el derecho de cada persona de hacer lo que quiera o lo que pueda".

Y es que María, cansada de la ex mujer de Gustavo, desveló la identidad de la misma y su perfil en redes sociales hace apenas dos semanas: "Estoy harta de que la ex de Gustavo me mire todo y critique. Aquí tenéis su 'insta' para que le suba los fans". Horas después, aseguró: "Está superobsesionada conmigo, cada día me mira los 'stories' y todo". Entonces, González le avisó de lo que había hecho: "Es un gravísimo error".

Toñi, que así se llama la ex mujer de Gustavo, sólo ha hablado en una ocasión y lo hizo a través de un comunicado que su abogada envió al programa del padre de sus hijos: "Sobre las intenciones de doña Antonia de acudir al programa para ser entrevistada en relación a su situación personal con su esposo don Gustavo González, me veo en la obligación de manifestar lo siguiente: que dicha información es incierta y sin fundamento alguno, puesto que ni mi cliente ni yo misma hemos hecho manifestación alguna relacionada con la posibilidad de conceder ninguna entrevista. Que en la actualidad, ambos se encuentran inmersos en un proceso de divorcio, encontrándose en una fase delicada en la que está implicado toda la familia. Que tanto doña Antonia como su familia, a consecuencia de las continuas apariciones televisivas de don Gustavo González haciendo pública su relación extramatrimonial, y dando abundantes detalles sobre la misma, están sometidos a una gran exposición mediática que pueden causar daños difícilmente reparables. Por ello les solicito en nombre de doña Antonia que pongan fin a especulaciones contrarias a sus deseos, que no es otro que la de preservar su intimidad y la de su familia". Fue en febrero de 2018, hace ya un año.

Gustavo y María, que se prometieron amor eterno en las Maldivas el pasado mes de octubre, no atraviesan ahora un buen momento. Hace unos días anunciaron su ruptura y los posibles motivos de la misma no tardaron en salir a la luz: según Kiko Hernández, María Lapiedra podría haberle sido infiel a Gustavo González. Ella lo negó todo: "Es sólo un amigo, ¿cómo me voy a morrear con él?", dijo.