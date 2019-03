Tita Cervera reconoce que compra libros pero no los lee: "Los acumulo pero no tengo tiempo"

¿Feminismo, los problemas con Hacienda de su hijo, amores con estrellas de Hollywood y magnates forrados, el futuro de su colección de arte? No. El titular más divertido de Tita Cervera tras su paso por Salvados este domingo, o al menos uno de los momentos más tensos frente a Jordi Évole fue uo que nos lleva a la terrible conclusión de que la mujer que se sienta con el ministro de Cultura no lee libros.

Porque sin duda una de las preguntas que más repercusión ha tenido en redes al menos fue la que se refería su patrimonio cultural y su último libro leído. La séptima mujer más rica de España no tiene tiempo para la literatura.

"Si tuviera que vivir con 1.500, ¿qué es aquello que no podría usted prescindir?", preguntó el Follonero a la baronesa. "De un perrito, son mis mejores amigos, de un jardín para poder plantar una flor cada mañana y de poder leer, que me compro libros todo el día porque me encanta leer y no puedo, ya que no tengo tiempo con todos los papeles que tengo", dijo Cervera.

A continuación, Évole repreguntó: "¿Cuál es el último libro que ha leído?". Tras un incómodo silencio, muy gráfico por otra parte, la viuda del barón Thyssen fue sincera: "No tengo tiempo para leer". De los libros dijo: "Los acumulo, pero no tengo tiempo".