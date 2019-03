Una ex de Courtois advierte a Alba Carrillo: "Es muy mujeriego"

La nueva relación de Alba Carrillo no ha dejado a nadie indiferente. La revista Semana descubría este miércoles que la modelo había iniciado una historia de amor con el futbolista Thibaut Courtois, actual portero del Real Madrid.

Mientras la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López presumía de relación en su programa, muchas voces se apresuraban a advertirla de que el deportista no sería del todo bueno para ella. Haciendo caso omiso a lo que le decían, Alba ya confirmó que está de lo más ilusionada con el guardameta: "No estoy enamorada, pero como es evidente le conozco y es una persona maravillosa, me encanta hablar con él, es un tío muy interesante y a ver él me gusta".

Su historia comenzó a finales del 2018 cuando él decidió escribirla por Instagram. La modelo respondió al mensaje y empezaron a quedar. Desde entonces, las quedadas han ido aumentando al mismo tiempo que la ilusión por su amor.

Aun así, las voces contrarias a este affaire no han dejado de sucederle. La última ha sido la de Jennifer, una ex de Courtois, que ha arremetido duramente contra el exportero del Atlético de Madrid en Sálvame. "Se ha llevado a una joyita que en su día ha sido muy mujeriego, creo que a día de hoy lo sigue siendo y ella no va a ser la excepción", comenzaba explicando la ex amante del futbolista para continuar afirmando que la táctica de Instagram no es nueva para él: "Me dijo que me iba a firmar una camiseta y acabamos yendo a un hotel".

Unas contundentes declaraciones que, lejos de asustar a Alba, han hecho que la modelo se levante de lo más feliz este sábado al ritmo de Rosana: "No todos los vientos se merecen un vuelo. No todos los rezos merecen un dios. No todos los celos, se merecen un infierno. No todos los fríos, merecen calor...".

No es tan sorprendente que el belga haya enamorado a Alba: el lado desconocido de rompecorazones de Thibaut también se manifestó con su compañero de la selección belga, Kevin De Bruyne. El centrocampista desveló en su biografía que engañó a su novia, Caroline Lijnen, el amor de su adolescencia, con una amiga en común. Pues bien, Caroline le devolvió la jugada pasando una velada de pasión con Courtois en Madrid, según desveló ella misma en su Instagram Stories: "Thibout me dio más en una noche que Kevin en tres años", dijo. Y sí, en el momento de aquella cita, Courtois ya salía con Marta.