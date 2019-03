La hija de Paz Padilla saca las uñas y dice que no es una "enchufada"

Anna Ferrer (22) encontró hace un mes trabajo como becaria en Telecinco, cadena en la que su madre, Paz Padilla, es una de las grandes estrellas. Esto hizo que fueran muchos los que acusaran a la joven de "enchufada", un calificativo al que ella misma ha respondido a través de las redes sociales.

En unos de sus últimos Stories en Instagram, Anna daba algunos consejos de moda a petición de sus seguidores y aprovechaba para contar cómo había sido su día: "Bueno, os voy a contar la dura vida de la becaria. Hoy archivando documentos, porque no solo llevo cafés sino que a veces también archivo, me he cortado dos dedos", desvelaba.

Era entonces cuando dejaba un 'recadito' para los que le llaman "enchufada": "Para que luego digan que estoy enchufada, pues mira hoy", terminaba diciendo la hija de Paz, mostrando una vez más que ha heredado el buen humor de su madre.

Al margen de las críticas, lo cierto es que Anna está muy ilusionada con su nuevo trabajo como becaria en el departamento de administración del canal de Mediaset. Se trata de su segunda aventura en el mundo laboral, ya que estuvo en el verano de 2017 durante tres meses en el departamento de administración de la empresa de seguros Allianz.

Anna destaca por ser una gran estudiante. De hecho, este verano se licenciará en Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid. El año pasado, asimismo, obtuvo el título de Bachelor of Business Administration por la Universidad de Loughborouh, ciudad inglesa en la que residió unos cuantos meses. Ahora sigue formándose en compañía de su madre, quien siempre muestra el orgullo que siente por su hija.