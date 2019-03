Mario Conde prepara boda con su novia Pilar, 27 años más joven que él

El ex banquero Mario Conde está muy ilusionado por su relación sentimental con Pilar Martín, una relaciones públicas sevillana de 43 años con la que sale desde hace un año. A sus 70 años, Mario Conde podría dar el "sí, quiero" por tercera vez en su vida y así se lo ha hecho saber a sus amigos.

El que fuera director de Banesto bebe los vientos por su novia, tal y como afirma su círculo íntimo: "Está muy enamorado de esta mujer. Llevan más de un año juntos y se conocieron en la finca de Mario, Los Carrizos, en una cena con amigos. Pilar es una persona muy temperamental, que no sigue la corriente a Mario si no está de acuerdo con sus decisiones. A veces discuten, pero son enfrentamiento que no pasan del intenso cambio de impresiones", ha dicho en la revista Corazón.

Mario y Pilar viven juntos en Sevilla, en la casa de ella y sus familias ya se conocen. De hecho, los hijos de Conde están encantados con la novia de su padre, que se divorció de su segunda esposa, María Pérez Ugena, en 2016. Hace unos meses, Conde se deshizo en halagos con su novia en televisión: "Es una persona excelente, simpática, estupenda y no le gusta estar en los medios. Seria, trabajadora y muy responsable".

Su relación marcha viento en popa, tanto que incluso están pensando en boda: "Él está feliz, Pilar le ha devuelto la ilusión por el amor y no descarta una boda en 2019. A todos nos extraña que, siendo como es Mario, la que lleva la voz cantante es ella".

Mario Conde se ha casado en dos ocasiones. Su primera mujer, Lourdes Arroyo, fue el gran amor de su vida. Con ella se casó en el año 1973 en Illescas (Toledo). Ella entonces tenía 20 años y el 24, cuando Arroyo era conocida en los círculos más pudientes de la capital por su origen familiar. Lourdes era rica pero nada ostentosa y muy discreta. Con ella, el abogado del Estado vivió casi 35 años y nunca fueron dados a los titulares en prensa como pareja, hasta que el escándalo saltó en 1993. Tuvieron dos hijos: Mario y Alejandra, los únicos dos hijos del gallego que ahora es abuelo. Lourdes Arroyo murió en 2007 a causa de un tumor cerebral poco después de que Conde atravesara por sus peores momentos. En el octavo aniversario del fallecimiento de Arroyo, era Conde quien compartía la foto (arriba).

Años más tarde, Mario Conde conoció en su gimnasio a María Pérez-Ugena Corominas, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y casi 20 años más joven que él. Para ambos era su segundo matrimonio. La boda tuvo lugar en 2010, solo un año después de conocerse. Se celebró en la intimidad, con solo 10 invitados, en Chaguazoso (Orense), hogar del matrimonio. Pero solo seis años después se separaron. Dicen que las circunstancias personales de María y los negocios de Mario les hacían pasar bastante tiempo separados.