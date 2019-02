Ivonne Reyes cobra casi 40.000 euros por contar su intento de suicidio y sus abortos

Ivonne Reyes es un mar de contradicciones. Cada vez que le preguntaban por Pepe Navarro y la tormentosa historia de la paternidad de su hijo Alejandro, la venezolana aseguraba que el presentador era una historia que ya estaba más que superada en su vida.

Sin embargo la entrevista previo pago, (mucho pago) que concede esta semana Ivonne a Lecturas es una brutal dedicatoria a Pepe Navarro, al que acusa de haberla animado a abortar en dos ocasiones cuando vivían una relación intermitente y secreta. Le acusa de haberla dejado sola a la puerta de las clínicas donde le interrumpieron sus embarazos. Y le acusa de ser responsable de haber querido quitarse la vida tomándose un tubo de pastillas. Casi nada. Fuentes conocedoras de la negociación entre la venezolana y la editora del semanario afirman que Ivonne ha pactado además otro tema con la publicación y que por ambos cobrará una cantidad que ronda los 40.000 euros.

Ivonne cuenta que, aunque detestaba abortar, volvía a quedarse embarazada porque no tomaba ningún tipo de precauciones y porque tenía "dependencia" (emocional o sexual) del periodista de Palma del Río, que cumplió 67 años en noviembre.

En el entorno de Pepe Navarro consideran que éste tendría todos los motivos del mundo para presentar una denuncia contra ella por tan graves acusaciones, pero prefiere no hacerle el juego para que siga alimentando exclusivas y platós de televisión con la historia. "Es un intento desesperado por parte de ella de seguir ganando dinero fácil a base de mentir", cuenta una persona muy cercana al presentador de Esta Noche Cruzamos el Mississippi.

Ivonne Reyes, que cumplió 51 años el pasado 8 de octubre, repetía últimamente que había pasado página de Pepe Navarro en lo personal, aunque mantiene la demanda que interpuso contra Andrea, la hija mayor de Navarro, por la prueba de paternidad secreta que la joven encargó a un detective, en la que se tomaron muestras en unos cubiertos utilizados por Alejandro, donde se demostró que no era hijo biológico del presentador. Andrea Zaldívar argumentó ante los tribunales para justificar esa prueba que ella y sus hermanos pretendían saber si Alejandro era realmente parte de la familia y que estaban en su derecho de intentarlo. Los jueces no aceptaron su demanda aunque no negaron la fiabilidad de sus resultados. El juicio de Ivonne Reyes contra Andrea Zaldívar se verá el próximo mes de mayo. Fuentes jurídicas conocedoras del caso comentan a Informalia que todo indica que será archivado ya que no existe ninguna acusación concreta en contra de Andrea y todo el sumario es "inconcreto y endeble".

Las distintas negativas de Pepe Navarro de hacerse la prueba de paternidad cuando Ivonne Reyes se lo pidió hace años, hicieron que, cumpliendo la ley, los jueces le declararan padre de Alejandro sin que hubiera ninguna prueba biológica que lo confirmara. Los cuatro hijos reconocidos de Pepe Navarro sólo podrían obligar al hijo de Ivonne Reyes a someterse a una prueba de paternidad en caso de fallecimiento del presentador. Paradojas de las leyes.