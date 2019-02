Isabel Preysler para los pies a su hija, Tamara Falcó: "Novio no creo que sea"

Isabel Preysler (68) acudió este miércoles a la feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) junto a su pareja, Mario Vargas Llosa (82). Durante su visita, la reina de corazones habló de la nueva ilusión de su hija, Tamara Falcó (37), quien había anunciado horas antes que mantenía una relación con un misterioso hombre, cuya identidad es un misterio.

Preysler prefiere que su hija vaya despacio y no se precipite. Por ello, negó que ya fueran pareja: "Novio no creo que sea todavía", dijo la filipina, que confirmó que ya conocía la relación entre ambos: "Me lo ha comentado".

Isabel, eso sí, es consciente de que esta nueva persona hace feliz a su hija: "Está ilusionada", declaraba la ex de Julio Iglesias, en unas palabras que recuerdan a las que pronunciaba la propia Tamara al anunciar su enamoramiento.

Por el momento, no obstante, son muy pocos los detalles que se conocen sobre el nuevo ocupante del corazón de Tamara. Según ella misma dijo, han tenido "dos citas" y han ido a misa juntos, ya que él es "muy católico". También es "deportista", "guapo" y tiene los "ojos verdes".