El cabreo de Mario Conde al hablar del rey Juan Carlos: "No soy estúpido ni ignorante"

El ex presidente del Banco Español y ex director de Banesto ha utilizado las redes sociales para compartir su enfado sobre una información publicada hace unos días que atañe a su persona. Un medio digital aseguró que Mario Conde estaba preparando unas memorias que no dejaban en buen lugar al rey Juan Carlos y él lo ha desmentido rotundo: "Seamos serios en un país en donde la seriedad ni se la ve ni se la espera".

"Me cuentan que días atrás, uno de esos oficiantes impenitentes del periodismo de cloaca, publica en no sé donde -ni sé ni quiero acordarme- un llamado artículo en el que se construía con enorme seriedad una 'noticia': 'Mario Conde podría estar escribiendo un libro con revelaciones comprometedoras para don Juan Carlos'. ¿Es serio? Como poder podría, claro, por ejemplo estar escribiendo sobre las aficiones pederastas de ciertos mercenarios de la pluma, por ejemplo. Por Dios. Seamos serios en un país en donde la seriedad ni se la ve ni se la espera", ha dicho en redes sociales.

Conde ha defendido la figura del emérito y ha recordado lo importante que fue en la época más delicada del país: "No soy monárquico de corazón -o sí, no lo se, porque quise mucho a don Juan y a don Juan Carlos- pero no de intelecto –de eso no me cabe duda– pero no soy ni estúpido ni ignorante. He vivido en mis propias carnes el esfuerzo de Don Juan Carlos por ayudar a un tránsito complejo desde el Franquismo a una mal llamada democracia. Pocos como yo —perdón por la inmodestia— podrían certificarlo".

Incluso ha desvelado su lealtad hacia Juan Carlos: "Si puedo escribir sobre informaciones comprometedoras es que se supone existen. Pues no tengo ni una sola de ellas y si las tuviera jamás las desvelaría. ¿Por qué no? Por dignidad. Don Juan Carlos ha contribuido con su esfuerzo a que hoy algunos españoles tengan incluso el derecho a insultarlo, a vituperlarlo, a juzgarlo. Yo como habitante de este trozo de planeta he vivido su complicada andadura vital contribuyendo, entre otras coas, a que hoy estemos aquí", ha explicado.

Y eso que contar, algo ha contado. Conde concedió una entrevista en abril de 2015 hablando sobre el caso Banesto y en ella aseguró que el rey se 'sometió' a las decisiones políticas de Felipe González para salvaguardar la Corona: "Él hizo unos terribles esfuerzos para consolidar la Corona y en ese momento se enfrentó a una realidad: había un presidente del gobierno que se llamaba Felipe González que le exigía que no se metiera en lo de Banesto. Y no lo hizo", argumentó. "La misión del rey es arbitrar el normal funcionamiento de las instituciones. Con escuchar a González era suficiente para ser consciente de que se estaba presenciando un funcionamiento anormal de las mismas, pero primó la defensa de la Corona. Probablemente recordó que su abuelo Alfonso XIII perdió la corona por meterse en política.

Entonces Conde, que fue condenado a 20 años de prisión por delitos de estafa y apropiación indebida tras la intervención del banco Banesto, aseguró haberse sentido muy traicionado por Juan Carlos: "Teníamos una relación muy íntima, yo le asesoraba en temas personales. Cuando hizo eso me sentí defraudado. Yo sabía que en ese momento el rey se estaba jugando la conexión con la sociedad civil o la involucración en la clase política. Sí él le hubiese dicho a Felipe González que sí se iba a meter en aquello, no se hubiese intervenido el banco".