Ed Sheeran: así fue su boda secreta con el amor de su vida

Ed Sheeran dijo haberse casado el pasado verano pero era mentira: sólo trataba de despistar a la prensa. La verdadera boda del cantante y Cherry Seaborn, su novia de toda la vida, tuvo lugar el pasado mes de diciembre. Ahora, dos meses después, se han desvelado todos los detalles.

Ed Sheeran organizó la ceremonia en su finca rural en Suffolk: "Ed se casó unos días antes de Navidad. Fue una boda muy tranquila, solo estuvieron los amigos de toda la vida de Ed, la familia más cercana y el sacerdote. Sólo había 40 personas, así que no estuvieron Taylor Swift, ni los ejecutivos de la compañía de discos ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop", ha dicho un amigo de Sheeran a The Sun. "Él no quería ningún escándalo y deseaba que fuera algo completamente íntimo para ellos, simplemente una pequeña boda de invierno".

Eso sí, parece que los novios (ya esposos) no piensan renunciar a una buena fiesta. Según la citada fuente, Sheeran y Seaborn organizarán un buen guateque el próximo verano para celebrar su boda y, esta vez sí, será pública y a lo grande, celebridades incluidas.

Ed y Cherry se conocieron en el colegio. Comenzaron a salir en 2015 y anunciaron su compromiso en enero de 2018: "Me prometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados", dijo él en Instagram. Ella fue el principal apoyo de Sheeran durante su peor época, en la que el abuso de las drogas le obligó a ingresar en un centro de rehabilitación.