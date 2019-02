Piqué distrae el proceso contra Shakira: "Si en vez del VAR, se hablara del juicio injusto de estos días, a este país le iría mejor"

El escándalo fiscal que afecta a Shakira no es el tema favorito de conversación del central barcelonista, o eso al menos lo que pareció este miércoles cuando habló para algunos medios después de que su equipo apeara al Real Madrid de la Copa del Rey en el Bernabéu con un contundente 0-3.

Pero el superdotado Piqué, cuyo cociente de inteligencia dicen que es el de un genio, no solo evita referirse a los casi 15 millones de euros por los que a su mujer el fircal persigue, sino que es un hábil creador de cortinas de humo.

El central blaugrana no tuvo mejor respuesta que está cuando en Onda Cero, tras el Clásico, le preguntaban por los lances del partido. "Si en vez hablar tanto del VAR, la televisión contase el juicio injusto que se está viendo estos días, a este país le iría mejor", espetó el central, refiriéndose "al juicio injusto del procés". Ante esta situación, De la Morena le replicó así: "No entiendo por qué Piqué habla de juicio injusto si no hay sentencia".