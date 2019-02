Lo que sabemos del novio de Tamara Falcó: guapo, con ojos verdes y muy católico

Horas después de que saliera a la luz la nueva relación sentimental que mantiene Tamara Falcó (37) con un misterioso chico, la hija de Isabel Preysler (68) ha dado pistas sobre cómo es su nuevo amor: "Es guapo, con los ojos verdes, muy deportista y católico", ha dicho la diseñadora.

La diseñadora lo lleva tan en secreto que ni su madre lo sabía: "Han sido dos citas sin beso, por ahora, y un día fuimos a misa juntos. Es todo muy reciente. ¡Tanto que aún no se lo he contado ni a mi madre!", ha explicado Tamara en la revista Semana.

Tamara, además, cuenta que su enamorado tiene tres años más que ella y niega que se trate de un personaje conocido. También asegura que su padre, Carlos Falcó, conoce a la familia de su novio.

La hija de Preysler está completamente obnubilada con su amigo, al que considera una persona diferente a las que ha conocido hasta el momento: "Es totalmente distinto. Tiene un trabajo, sí, pero se dedica a lo que realmente le gusta, porque cree en el bien social que hace", ha dicho la diseñadora.

La hermana de Ana Boyer ha aprovechado su charla con los medios para desmentir nuevamente su supuesto enamoramiento de Albert Rivera: "No sé de dónde se sacaron que me gustaba. Solo ha ido una vez a cenar a casa de mi madre, fue con su novia y yo no estaba", ha contado.

Solo el tiempo dirá si este misterioso hombre se convierte en el definitivo para Tamara, quien dice estar "muy ilusionada" tras sus dos citas juntos. Habrá que esperar también a que se resuelva la incógnita y se descubra quién se esconde detrás de la persona que ha conquistado a la hija de Carlos Falcó.