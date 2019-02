Ivonne Reyes: "Intenté suicidarme por Pepe Navarro"

La venezolana vuelve a la carga contra el presentador y desvela los capítulos más oscuros que vivió junto a él: dos abortos, aislamiento, una doble vida, mentiras... "Llevo en terapia varios años, aquello me marcó. Intenté suicidarme por Pepe Navarro".

Hace sólo unos días que Ivonne Reyes y su hijo Alejandro se vieron las caras en el juzgado con la ex mujer y la hija de Pepe Navarro, un encuentro que ha reavivado las heridas que la venezolana aún no ha curado. Su vida junto al conductor de Informe Pelícano no fue fácil y ha desvelado algunos de los peores momentos en la revista Lecturas: "Me sentía controlada y manipulada, aborté dos veces (una en Madrid y otra en Amsterdam) porque él me decía que no era buen momento para ser padres, aunque iba en contra de mis principios. Me sentía muy mal, llevo en terapia muchos años porque aquello me marcó. Me vine abajo, no podía con el choque entre mis creencias y esa relación y un día lo llamé, le dije que no podía más y me tomé un bote de pastillas. No quería vivir, tenía una desilusión, un bajón terrible", ha contado.

Según la venezolana, ese día Pepe la recogió y la dejó en la esquina de un hospital antes de llamar a su familia: "No sé cómo entré ni cómo me recogieron, a mi hermana le dijeron que llegué casi inconsciente. Me hicieron un lavado de estómago".

Ivonne recuerda que dejó a Pepe Navarro cuando éste le dejó claro que no abandonaría a su esposa por ella, aunque quedó embarazada de él en un reencuentro posterior: "No se conté porque quería terminar con esa relación que me hacía tanto daño y pensé 'O hago esto (tener al niño) o no salgo de aquí nunca". Recuerda que puso la demanda de paternidad cuando los medios comenzaron a especular sobre la posible identidad del padre de Alejandro y todo se volvió más oscuro: "Encontré micrófonos en casa, puso un coche en mi puerta y entraba en mi casa cuando le daba la gana porque tenía las llaves. Pepe estaba y está obsesionado conmigo".

Incluso ahora, cuando han pasado 18 años desde que nació su hijo Alejandro y con una sentencia firme e irrevocable de paternidad de Pepe Navarro, Ivonne tiene miedo de lo que pueda pasar: "Dijo que no iba a descansar hasta que me fuera del país. Temí por mi vida y la de mi hijo, he sufrido robos, se han metido en mi casa, me han abierto el coche... Tengo mucha precaución, te acostumbras a vivir en alerta continua".

A los problemas que arrastra desde hace casi dos décadas, Ivonne ha sumado estos días uno más que la tiene muy preocupada: un tumor en el ojo. "Tenía un tumor ocular y me lo tuvieron que quitar para que no se encapsulara. Temía que fuera cáncer. Me genera ansiedad pensar qué pasará con mi hijo si yo no estoy, porque aún me necesita".