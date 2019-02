Alba Carrillo y Courtois calientan el clásico: sus noches de pasión, al descubierto

Pilar Rubio sigue siendo la Wag más importante del Real Madrid en este momento, porque es la mujer del capitán. Pero sin duda el próximo verano, cuando Sergio Ramos y la presentadora se den el 'sí, quiero', los objetivos de los fotógrafos apuntarán a otras parejas: una de ellas, si la relación se consolida, será la que forman el portero Thinaud Courtois y Alba Carrillo, ex de Feliciano López y de Fonso Nieto. Con permiso de Sara Carbonero e Iker Casillas, alejados ya de la casa blanca, Alba Carrillo y el guardameta belga se han convertido desde ya en la gran novedad amorosa del Real Madrid y del deporte español.

La modelo lleva varias semanas citándose en secreto con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, según publica Semana. El guardameta, al que Florentino Pérez le paga 40 millones de euros por seis temporadas, no pudo parar los disparos de los paparazzi de la publicación, que les pillaron cenando en un restaurante japonés y paseando por las calles de Madrid entre muestras de afecto y complicidad.

Sin duda, es uno de los romances que más ha sorprendido después del que mantienen la cantante Malú y el líder de Ciudadanos Albert Rivera. De acuerdo con la noticia que anuncia la revista Semana en su portada, el ex atlético y la ex tertuliana de Telecinco llevan saliendo un tiempo, y lo suyo puede considerarse una relación.

Nadie duda de que a Alba Carrillo (32) es una modelo bellísima y su gusto por los deportistas está muy claro después de sus relaciones más conocidas: la que mantuvo con el ex motociclista y padre de su hijo, Fonsi Nieto, y la que la llevó al altar con el tenista Feliciano López, ambas, por cierto, muy mediáticas pero también muy tormentosas. Por cierto, el hijo de la modelo y del sobrino de Ángel Nieto presume de ser del Real Madrid.

En el caso de Courtois, seis años más joven que su nueva pareja, puede decirse que el portero del Real Madrid destaca por sus dos metros de altura y su habilidad para pararlas, pero también por una aparente timidez y por su escaso gusto por salir de fiesta. Sin embargo, el portero de la selección belga y del Real Madrid figura enredado en varios escándalos sexuales que en su día llenaron ríos de tinta en medios belgas, españoles y británicos.

La decisión de Thibaut Courtois de regresar a Madrid y enrolarse en las filas del equipo blanco tuvo que ver con su deseo de pasar más tiempo cerca de sus dos hijos, fruto de su relación con Marta Domínguez, una joven canaria con la que ya no mantiene una relación sentimental pero a quien sigue muy unido. Buena prueba de ello es que ella le acompañó el pasado verano en la presentación del guardameta en Santiago Bernabéu junto al resto de la familia el pasado verano.

Marta y Thibaut se conocieron durante la etapa del guardameta en el Atleti. Ella trabajaba de camarera en Gabana, una de las salas de fiesta de la capital. Él la vio y se enamoró. Desde entonces, el arquero llegaba cada noche a primera hora al local y no se separaba de la barra donde su futura novia servía copas. Con el paso de los días, Marta sucumbió a los encantos del joven e iniciaron una relación. Poco después, la canaria cambió el trabajo y se convirtió en dependienta en una tienda de ropa del centro comercial Plaza Norte II de San Sebastián de los Reyes.

La paz y la tranquilidad que parecía envolver a la relación entre Marta y Thibaut se rompió cuando Jennifer Sánchez, ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, posaba desnuda para Interviú y aseguraba que había mantenido un idilio con el portero durante una crisis del portero y Marta.

Jenni, como la llamaban en el programa de Telecinco, era fiel seguidora del Atleti, por lo que le envió un tuit para pedirle que no se fuese al Chelsea. El guardameta, entonces, le escribió un mensaje privado para organizar una cita, según contó ella. Así comenzó una cadena de mensajes que desembocó en citas en hoteles: "Sabía que tenía novia, pero él me decía que estaban mal y que lo iban a dejar. Además me tanteaba diciéndome que si yo estaría más tiempo con él cuando lo dejaran", rememoraba Jenni.

El affaire de ambos duró hasta que la ex tronista vio a Courtois besando a Marta en el Camp Nou tras lograr el título de Liga con el Atlético, en mayo de 2014. Aquel día creyó que el meta belga se había reído de ella y decidió vengarse posando en Interviú como Dios la trajo al mundo.

Pese al escándalo desatado tras la revelación de Jennifer, Thibaut se marchó a Londres y Marta le siguió. En la capital inglesa, nacería su primera hija... y llegaría su separación. Courtois y su novia esperaban su segundo retoño -ella estaba embarazada de ocho meses- cuando llegó la decisión de desunir sus caminos. La joven se trasladó a Madrid y se llevó a sus hijos. Era abril de 2017.

The Sun, entonces, dio el motivo de esta aparente ruptura amistosa. Según contaba el diario, Thibaut no pudo resistirse a la belleza de una joven de 19 años llamada Delaney Royle, contratada para pasear a sus perros. El idilio fue esporádico, por lo que, desde entonces, el jugador disfruta de la soltería. Ahora se ha convertido en el nuevo novio de Alba Carrillo y sin duda el belga va a comprender mucho mejor los que es sentirse perseguido por los fotógrafos como sus compañeros David De Gea, novio de Edurne, o Iker Casillas. Todos ellos, grandes porteros, han fallado en más de una ocasión a la hora de parar los disparos de los paparazzi, como acaba de ocurrirles a Alba y a Thibaut.

No es tan sorprendente que el belga haya enamorado a Alba: el lado desconocido de rompecorazones de Thibaut también se manifestó con su compañero de la selección belga, Kevin De Bruyne. El centrocampista desveló en su biografía que engañó a su novia, Caroline Lijnen, el amor de su adolescencia, con una amiga en común. Pues bien, Caroline le devolvió la jugada pasando una velada de pasión con Courtois en Madrid, según desveló ella misma en su Instagram Stories: "Thibout me dio más en una noche que Kevin en tres años", dijo. Y sí, en el momento de aquella cita, Courtois ya salía con Marta.