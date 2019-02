Tamara Falcó tiene nuevo novio y no es Albert Rivera: "Van dos citas y estoy muy ilusionada"

Tamara Falcó (37), hija de Isabel Preysler y Tamara Falcó, está enamorada. Tras varios años de soltería, la diseñadora ha encontrado el amor en la figura de un misterioso hombre... y en tan solo dos citas, tal y como la propia Tamara confiesa a la revista Love.

"¡No se lo he dicho ni a mi madre! Por ahora van dos citas y estoy muy ilusionada", dice la hija de la reina de corazones, que prefiere llevar con tranquilidad este nuevo romance y no precipitarse. Por ello, prefiere no mostrar aún foto alguna con su chico en las redes sociales.

Aunque se desconoce la identidad del hombre que ocupa su corazón, lo cierto es que no se trata de Albert Rivera, con quien ha sido relacionada en los últimos meses. La primera en lanzar la pista de una posible relación fue Pilar Eyre, que aseguró que Tamara estaba obnubilada y totalmente enamorada del líder de Ciudadanos.

La propia Tamara desmintió a la periodista días después: "Es increíble que se escriban este tipo de cosas sin fundamento alguno", se quejó. No obstante, Falcó sí reconoció que votó a Ciudadanos en las últimas elecciones. "Sí, voté a Ciudadanos porque me gusta ver gente joven en la política y me gustaban las ideas de este partido. Ahora tengo mis dudas con todos los cambios que ha habido últimamente", dijo la hija del marques de Griñón, que parece haber encontrado una nueva ilusión en su vida y no, no parece que sea Albert.