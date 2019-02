El torero Alejandro Talavante, acusado de serle infiel a su ex mujer

El divorcio del torero Alejandro Talavante (31) y la modelo mexicana Yessica Ramírez salió a la luz el pasado miércoles. Días después de la noticia, la ex Miss México y madre de los dos hijos del diestro, Alejandro (10) y Álvaro (5), ha roto su silencio en las redes sociales con un mensaje que habla de un supuesto "engaño".

"El engaño destruye la confianza, porque la decepción, la inseguridad y la desilusión tienen el poder de destruir el más profundo sentimiento de amor. No existe la mentira perfecta, la verdad siempre sale a la luz", ha escrito la modelo en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparece con su ex marido en el día de su boda, en 2013.

El mensaje de Yessica ha sido contestado por algunas de sus amigas, quienes daban más detalles acerca de su separación: "¡Preciosa! Tu brillas y brillarás siempre, estás llena de luz. Él no te llega, como dices tu, ni a los talones. Lo único que te ha dado bonito son tus hijos preciosos. ¡Piensa solo eso! El karma se lo devolverá. Y a ti te dará todo lo lo bueno que has sembrado. Un besito de tu Miss Spain", le decía la ex Miss Barcelona Maite Medina, a lo que la ex de Talavante respondía mandándole varios emoticonos con besos.

También había quien acusaba a Talavante de infiel: "Enhorabuena por ser valiente y salir de esa relación de mentiras.... Lo triste es haber estado con una persona así... Eso duele... Que confíes y te engañen....", le comentaba una usuaria en la red social. Otra, aseguraba con contundencia: "Él jamás la respeto. Gracias a Dios, al fin salió la verdad para que ella se librara de ese hombre infiel".

El torero y la modelo llevan separados más de seis meses. Desde que tomaron la decisión de desunir sus caminos, ambos hacen vida por separado, eso sí, continúan residiendo en Olivenza (Badajoz) por el bienestar de sus hijos.