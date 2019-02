José María Cano: "Vivimos en una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays"

José María Cano, ex miembro de Mecano, ha concedido una entrevista en la que ha se ha mostrado muy crítico con la sociedad actual y ha hablado sobre la gran polémica que hubo con la palabra "mariconez" en Operación Triunfo cuando dos de los concursantes quisieron eliminar la palabra de la mítica canción de Mecano, Quédate en Madrid.

Para el músico, esta actitud forma parte del "bienquedismo politicorrecto", según explica: "Aquellas juventudes de la OT abucheando a Ana Torroja (ex vocalista de Mecano) en defensa de los gays. No te lo pierdas. En el Madrid del siglo XXI. Que se corta la Castellana para celebrar el Orgullo Gay. Y viene gente de todo el mundo. En defensa de los gays abuchean nada menos que a Ana, que con 19 años ya cantaba: "No soy ni hombre ni mujer, sólo soy una persona" y que dudo que haya nadie que haya salido más veces en la revista 'Shangay'. En el 2018 que los gays se casan, adoptan hijos y veranean con el marido en Sancti Petri. Y el único peligro que corren es que los visiten los suegros", declara Cano.

El ex miembro de la legendaria banda no entiende cómo trató la juventud aquel asunto: "Y no contentos con eso, como colofón a su valerosa hazaña, las 'juventudes de la OT' cerraron el programa clamando: ¡¡Estupidez, estupidez!'. Unísonos como una sola garganta. Suplicantes. Como el pueblo judío imploraba el maná en el desierto. Ya te digo... como si hubiera poca estupidez y hubiera que pedir más a voces", señala.

"La gente... es que ya no se conforma con nada. Todo les parece poco. Hasta su propia estupidez. ¿Y los gays? Menos algunas muy destacadas y valerosas excepciones, la mayoría callados o comprensivos con los 'ninis'. Resulta que los gays se jalean en la carrera de tacones de la calle Pelayo gritando 'maricón el último', que a mis amigos gays no se les cae la palabra 'mariquita' o 'maricón' de la boca, y en cambio una canción de Mecano no puede decir: 'Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel'", alega.

El músico carga directamente contra Miki y María, los concursantes de OT que quisieron cambiar la letra de la canción: "A fin de cuentas, los concursantes de Operación Triunfo lo que querían es llamar la atención para prosperar en el concurso. Como ocurrió. Pero media España debatiendo sesudamente si lo acontecido no sería un choque generacional merced a una mejora en la especie homo ibericus... O poniéndome a parir porque no había permitido a aquellas almas puras sustituir 'mariconez' por 'estupidez'. Para empezar, yo no creo que 'mariconez' o 'estupidez' ofendan a ningún colectivo. Y para seguir, si el proceso mental soporte del escándalo es que 'mariconez' es relativo a maricón y maricón es un insulto y puede ofender al colectivo de los homosexuales, entonces, con las mismas, 'estupidez' es relativo a estúpido y estúpido es un insulto que según la RAE quiere decir falto de inteligencia y ofendería a los discapacitados intelectuales. Que a todas luces son un colectivo más indefenso que los gays", explica.

Por último, José María Cano lanza su último alegato en contra de lo sucedido y reivindica su defensa y la de Ana Torroja en favor de la homosexualidad: "El que los gays defiendan a los gays siempre ha estado en el menú. Pero que las niñas de 12 años del barrio de Salamanca cantasen Mujer contra mujer en los 80 le aseguro que no lo estaba. En aquellos tiempos la palabra 'maricón' para nosotros era sonido de ambiente. Se lo llamaban hasta a Ana. A mí al grito de 'maricón' me tiraron un palo astillado que me machacó el dedo índice de la mano izquierda contra el mástil. Pero si te digo la verdad, prefiero que me llamen maricón y me rompan un dedo a que me llamen homófobo y los gays de toda la vida, que eran legión en nuestros conciertos, se callen. Que abucheen a Ana Torroja en su nombre y los gays con un par de huevos y las lesbianas con un par de ovarios no digan ni mu. Vivimos una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays. Las últimas víctimas que habría esperado ver cobrarse a la corrección política", sentencia.