Meghan Markle demandará al periódico que publicó la carta a su padre

La duquesa de Sussex ha dicho "basta". La publicación de la carta que envió a su padre, Thomas Markle, ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia y harta de que los medios se entrometan en su privacidad, Meghan Markle ha decidido demandar a The Mail on Sunday.

El citado medio publicó hace unas semanas una carta escrita del puño y letra de Meghan Markle en la que ésta pedía a su padre que dejara de hacerle daño públicamente: "Papi, es muy a mi pesar que escribo esto, sin entender por qué has elegido tomar este camino e ignorando el dolor que estás causando", rezaba la misiva. "Tus acciones me han roto el corazón en mil pedazos. No sólo porque te has inventado un dolor injustificado e innecesario, sino porque tomaste la decisión de no decir la verdad".

Según The Guardian, la esposa del príncipe Harry considera que se ha quebrantado su derecho a la intimidad y también a la propiedad intelectual, ya que aunque fue su padre quien facilitó la carta al diario, ella es la autora de la misma y por tanto nadie puede publicarla sin su permiso.

La noticia sobre el enfado de Markle la ha pillado en Marruecos, en el viaje oficial que está llevando a cabo con su marido, el príncipe Harry. Su visita acabó este lunes con un encuentro con la familia real: el rey Mohamed VI, su sucesor e hijo, el príncipe Moulay Hassan, y sus hermanas, con la princesa Lalla Hasna a la cabeza. La duquesa lució un fantástico vestido diseñado especialmente para la ocasión por Carolina Herrera, que adaptó la cintura por el avanzado estado de gestación de Meghan.

El enfado de Markle contra The Mail on Sunday no es el único por parte de la Casa Real británica. La reina Isabel II también está muy molesta con el diario, que publicó hace unos días unas fotos de su Graciosa Majestad cazando faisanes durante sus vacaciones privadas en Sandringham, y así se lo ha hecho saber.