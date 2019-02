Karl Lagerfeld murió por un cáncer de páncreas

Una semana después de la muerte de Karl Lagerfeld, una amiga íntima le ha despedido públicamente a través de una carta en la que desvela que estaba enfermo: "Tuvo cáncer de páncreas".

El escrito de Natasha Fraser-Cavassoni ha sido publicado este lunes en Daily Mail: "La muerte de Karl Lagerfeld me ha dividido en dos. Mi lado racional se alivia porque ya no tiene dolor, Karl tuvo cáncer de páncreas, pero mi lado emocional no puede soportar la idea de que nunca volveremos a hablar". Además Natasha, que trabajó con Lagerfeld durante casi dos años en Chanel, le ha recordado como una persona "permisiva, trabajadora, constante y minuciosa".

El pasado viernes, el círculo más cercano del diseñador alemán se reunió para darle el último adiós en la más estricta intimidad, tal y como él quería. Carolina de Mónaco y Anne Wintour fueron algunas de las asistentes a la incineración de los restos de Lagerfeld, que serán repartidos entre la tumba de su madre y la de su único amor, el aristócrata Jacques de Bascher.

Lagerfeld murió el pasado 19 de febrero en Francia a los 85 años. Había ingresado en el hospital de París Neuilly-sur-Seine y aunque se desconocía que sufría cáncer, su delicado estado de salud ya había hecho saltar las alarmas. En Navidad, Lagerfeld acudió al encendido de unos grandes almacenes sin apenas dientes en la boca; el 22 de enero, Chanel cerró su desfile en París y el genio alemán no saludó al término, algo que no había sucedido nunca.