Lady Gaga y Bradley Cooper, criticados por su sensual actuación en los Oscar

Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron uno de los grandes momentos de la gala de los Oscar. Ambos cantaron a dúo Shallow, el tema principal de la banda sonora de Ha nacido una estrella, película en la que interpretan a dos enamorados. El feeling que hay entre la cantante y el actriz ha desatado las críticas entre los famosos.

La primera en declararse ha sido la Spice Girl Mel B, que se ha acordado de Irina Shayk, novia de Bradley y acompañante de su pareja en la gala: "Mira, me sentí muy incómoda por la novia de Bradley... Lady Gaga se quita el anillo de compromiso y se acaba de separar de su prometido. Si reúnes los cálculos... luego además miras a Bradley Cooper de una manera que diría que cruza algunas líneas...".

Youtube Video

No obstante, Mel B alegó: "Pero me gustaría pensar que fue parte de toda la actuación, porque hay un código de mujeres y espero que no sea ... espero que solo sea profesional".

El ex campeón de la WWF, el luchador profesional The Iron Sheik, resumió en una frase los comentarios de los usuarios en Twitter: "Bradley Cooper y Lady Gaga, conseguid una habitación en Bubba", decía en referencia a la famosa cadena de hoteles.

BRADLEY COOPER LADY GAGA GET A ROOM BUBBA #Oscars — The Iron Sheik (@the_ironsheik) 25 de febrero de 2019

Haciendo caso omiso a los comentarios, Gaga se acordó de Cooper en su discurso de agradecimiento tras recibir el Oscar a mejor canción por Shallow: "No hay una sola persona en el planeta que pueda haber cantado esta canción conmigo sino tú. Gracias por creer en nosotros", le dijo entre lágrimas la cantante, ante la atenta mirada de Irina.