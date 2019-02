Cristiano Ronaldo abre una clínica de injertos capilares con Georgina Rodríguez

El crack portugués amplía sus negocios en nuestro país a pesar de sus desencuentros con Hacienda con un nuevo proyecto empresarial del que posee el 50 % de las acciones: una clínica de injertos capilares. Y no lo ha hecho solo, Georgina Rodríguez también participa en el reto.

Cristiano Ronaldo actúa como co-fundador de Isparya junto a Paulo Ramos. Para el portugués, esta aventura empresarial representa sus fuentes de inspiración en la vida: "Me gusta apostar por proyectos emprendedores con características sólidas, para difundir por el mundo lo mejor que tenemos en Portugal. Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que quería invertir. He querido que la primera clínica, de expansión internacional, esté ubicada en Madrid, ciudad en la que he vivido muchos años. Os espero a todos a partir del 18 de marzo", ha dicho el futbolista.

Cristiano Ronaldo es accionista al 50% del grupo y se ha convertido también en su imagen a nivel internacional, ya que el centro de Madrid es solo el primer paso de la expansión mundial del grupo. Y si él es la imagen de marca para los hombres, para las mujeres no podía ser otra que su novia, Georgina Rodríguez, que escribe su propia carta de intenciones en el dossier que la empresa ha enviado a este medio: "La salud capilar en las mujeres es muy importante ya que el pelo es la expresión de un cuerpo sano. La imagen de la mujer, femenina y sensual, siempre ha estado fuertemente asociada a un cabello sano, brillante y nutrido (...) Con este proyecto me gustaría que las mujeres se sientan más fuertes, femeninas y sensuales gracias a su cabello, y que éste tenga las características con las que siempre soñaron".

Aunque no especifican si Georgina también es socia, queda claro que la bailarina de Jaca está implicada en el proyecto más allá de ofrecer su imagen: "Basándonos en nuestra apuesta en la investigación científica y en el amplio conocimiento en esta área, hemos desarrollado productos capilares con fórmulas exclusivas", ha dicho.

El centro se abrirá el próximo 18 de marzo y acogerá a 150 profesionales en sus 2.500 metros cuadrados. Tendrá capacidad para realizar 18 trasplantes diarios y aspira a convertirse en líder mundial de trasplantes en 2 años: con una inversión en I+D de un millón de euros en 2019, la cifra subirá a 25 millones de euros en un plazo de tres o cuatro años. Con un coste de entre 3.000 y 6.000 euros por tratamiento, quieren ser líderes en el sector en un plazo de 24 meses.

Está claro que clientes no le van a faltar. En los últimos años, numerosos deportistas (y futbolistas, amigos de Cristiano Ronaldo) han recurrido a esta técnica para recuperar su cabello, como Iker Casillas, Cholo Simeone o Rafa Nadal que, dos años después de haberse hecho los injertos capilares, luce mata de pelo.