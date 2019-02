Froilán, fan de Santiago Abascal: se desternilla con los montajes épicos del líder de Vox

Froilán se caracteriza por ser un gran defensor de la unidad de España y un joven muy arraigado a las tradiciones españolas, entre las que destaca la tauromaquia. Por ello no es de extrañar que fuera uno de los presentes en la manifestación que tuvo lugar en Colón el pasado 10 de febrero en oposición al gobierno de Pedro Sánchez.

El joven, vestido con una bómber verde y unos jeans rotos, acudió a la plaza madrileña con su pandilla de amigos, todos ellos fans de Santiago Abascal y Pablo Casado. Allí se unieron a los cánticos contra Sánchez y Puigdemont: "Sánchez, vete ya" o "Puigdemont, a prisión", gritaron los manifestantes.

Un amigo íntimo de Froilán ha desvelado a El Mundo que al hijo de la infanta le hacen gracia los montajes épicos de Santiago Abascal que se viralizan por Whatsapp. Eso sí, el sobrino de los reyes no se decanta por ningún partido. En la quiniela, no obstante, todos descartan a Podemos: "Lo que no hay son podemitas entre nuestros amigos y nos reímos mucho del tema del casoplón de Pablo Iglesias", reconoce un íntimo de Froilán.

Consciente de lo que suponía ir a este acto, Froilán pidió permiso tanto a sus padres como a Zarzuela antes de acudir a la protesta convocada en el centro de Madrid, según asegura el mismo medio. Fuentes de Zarzuela, sin embargo, han señalado que el joven no se lo comunicó previamente a la Casa Real.

Algunos de los amigos de Froilán también estarán en el mitin que el partido de Abascal ha organizado este viernes 1 de marzo en la disco Teatro Barceló, la preferida del nieto de los reyes eméritos. Por el momento se desconoce si el joven también estará allí.