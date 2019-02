Oscar 2019: Lady Gaga emociona, llora y gana en una gala repartida y con sabor español

Tanto el arranque de la gala de los Oscar, con Queen atronando el Dolby Dolby Theatre de Los Ángeles, como la emoción de Lady Gaga al cantar al piano su canción ganadora de Ha nacido una estrella, fueron lo mejor de la noche. Bueno, eso, y las lágrimas de la propia Lady Gaga al llevarse su estatuilla.

Lady Gaga llora al recoger su #Oscar a la mejor canción pic.twitter.com/tbGCiavB44 — Informalia (@Informalia) 25 de febrero de 2019

La 91 edición de la entrega de los Oscar fue una ceremonia sin presentador tras la polémica del cómico Kevin Hart, encargado inicialmente de conducir el evento, con unos tuits homófobos.

Lady Gaga y Bradley Cooper emocionan con su interpretación de la canción central de Ha nacido una estrella durante la gala de los #Oscar pic.twitter.com/7wboBr5HTc — Informalia (@Informalia) 25 de febrero de 2019

El resultado del experimento ha sido desigual, con dos o tres momentos muy emotivos, el consabido glamour de las alfombra roja y las estrellas ganadoras tan encantadas como decepcionadas las que se quedaban sentadas al no escuchar su nombre como premiado.

Arranca la gala de los #Oscar2019 con el We Will Rock You de Queen pic.twitter.com/bgLEdzS9tb — Informalia (@Informalia) 25 de febrero de 2019

Lo mejor ha sido tal vez el arranque de la ceremonia, con el We Will Rock You de The Queen llenando de energía y Rock and Roll el Dolby Theatre y los millones de hogares de todo el planeta que siguen la entrega. Otra canción, la interpretada a dúo por Lady Gaga y su partenaire Bradley Cooper en Ha nacido una estrella, conmovió también y puede situarse en lo mejor de la noche.

La presencia española en la gala estuvo representada por Viggo Mortensen, sentado en primer fila como nomibnado a Mejor Actor con Ariadna Gil, de negro, y muy discreta, apenas expresiva. La productora granadina Nuria González no ganó por su corto de animación, ni Rodrigo Sorogoyen, y su corto Madre, que tampoco se llevó premio pero, como dijo Marta Nieto, la protagonista, al entrar, "ya es mucho estar aquí".

Javier Bardem, sin Penélope Cruz y con el perlo muy corto por necesidades del guión de la película que rueda junto a Salma Hayek, presentó el premio a la Mejor Película de habla no inglesa, que se llevó Cuarón por Roma, y lo hizo glorificando el español y en nuestro idioma.

Y el chef José Andrés, que llegó con su mujer, también oprsentó una película, junto a Diego Luna.

Marta Nieto ganó el premio a la femineidad y elegancia con un modelo de la colección primavera-verano 2013 de Delpozo, que ha combinado con joyas de Bárcena, sandalias de Aquazzura y bolso de Yliana Yepez.

La española, ex de David Trueba, que lucía un vestido de la firma Cortana, lleva diez años unida al protagonista de Green Book, la ganadora de la noche, al que conoció durante el rodaje de la película Alatriste. El hijo del actor, Henri Mortensen, estuvo con ellos en la alfombra roja.

María Valverde, que no ha podido acompañar a su pareja el compositor venezolano Gustavo Dudamel, que ha querido tener un recuerdo para su país, con un pin de su bandera nacional. Dudamel protagonizó uno de los momentos más emotivos, el de dirigir a la orquesta de Los Ángeles durante el pase de imágenes de los profesionales del cone que nos dejaron este año y entre los que por cierto no se incluyó a Stanley Donen.

Rami Malek y Lucy Boynton son una de las parejas revelación del último año. Su romance surgió a partir de Bohemian Rhapsody, película que ambos protagonizan en los papeles de Freddie Mercury y Mary Austin. "Has capturado mi corazón", le dijo el actor de origen egipcio a su novia desde el escenario al recoger el premio. Antes la había besado en varias ocasiones al escuchar su nombre.

El balance de galardones, muy repartidos, se resume en que Green Book ha dado da la sorpresa al convertirse en la Mejor Película de unos Oscar dominados por Bohemian Rhapsody si atendemos al número de estatuillas, cuatro, incluida la de Mejor Actor para Rami Malek. Roma, de Alfonso Cuarón, se ha llevado tres estatuillas.

Y el #Oscar a la mejor Actriz es para Olivia Colman por su papel de la reina Ana en La Favorita pic.twitter.com/9zzYmYUs99 — Informalia (@Informalia) 25 de febrero de 2019

La otra sorpresa de la noche ha sido el premio a Mejor Actriz, que ha recaído sobre Olivia Colman por La Favorita, arrebatándoselo a Glenn Close por su papel en La Buena esposa.

Emilia Clarke, con este palabra de honor de Balmain.

Yalitza Aparicio, llegó con su madre, saludando a su compatriota, Diego Luna.

La nominada Melissa McCarthey, de Brandon Maxwell

Glenn Close, brillante perdedora, de Carolina Herrera. Siete veces ha sido nominada y nunca ha ganado.

Charlize Theron, de Dior, con joyas de Bulgari.

Emma Stone, de Louis Vuitton, parecía un gofre.

Amy Adams

Lady Gaga, de Alexander McQueen

Rachel Weisz , de Givenchy: el látex puede ser elegante

Jennifer Lopez, de Tom Ford

Elsie Fisher, de Thom Browne.

Jason Momoa (Aquaman) y Lisa Bonet

Bradley Cooper e Irina Shayk