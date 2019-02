Meghan Markle y Harry en Marruecos: la prensa británica se pregunta dónde está la mujer de Mohamed VI

El Reino Unido busca en Marruecos su puerta de entrada en el norte de África tras el Brexit, pero el enfoque del viaje de Los duques de Sussex está orientado a promover la educación de la mujeres en Marruecos. Curiosamente, la mujer de más alto perfil del país, la esposa del Rey, no ha sido vista en público desde 2017. La princesa Lalla Salma vive en América, aunque algunas fuentes la sitúan en Grecia. Sin embargo, es tal el secreto que rodea a la Familia Real Marroquí que nadie sabe dónde está o si el Rey Mohammed VI y su esposa todavía están casados. Abajo, en una imagen de archivo saludando al presidente francés Macron. La prensa británica hace referencia al misterio sobre la madre del heredero al trono.

Pero, misterios aparte, para Meghan, este viaje al norte de África es su tercer continente (Europa, América y África) en menos de una semana, a pesar de estar embarazada de casi ocho meses. La visita llega después de su comentado y lujoso baby shower con amigos en una visita privada a Nueva York la semana.

Girls at @EFAMorocco's Boarding House in the Atlas Mountains await the arrival of The Duke and Duchess of Sussex this morning.



The Boarding House enables girls from rural areas to live nearer their school so they can continue their education. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/M5r7Wbj7zS