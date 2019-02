Pedro Sánchez y su horrible libro: ahórrese leerlo y hable de él con este artículo-resumen

Todo el mundo habla de Manual de Resistencia, el libro de Pedro Sánchez, 259 páginas en las que lo que realmente importa no es si ha confundido a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz, o a Einstein con Hemingway. El libro interesa por ser historia viva de España, pero también saber si tanto error de bulto, tanta reiteración y repetición de palabras, tanto autombobo en algunos capítulos, no son sino el anuncio electoral más barato y eficaz que pudiera pensarse. Incluso para Planeta, que pese a editar en 25 países y ser el grupo editor español que más ingresos tiene, no ha destinado al presidente de Gobierno un triste corrector que supiera hacer su trabajo en condiciones. Si pretendían hundirle, han conseguido todo lo contrario. Una multinacional como Planeta no puede ser tan cutre. Va a ser cierto que un mago del marketing ha planificado cuidadosamente todas las pifias y los crímenes de estilo que contiene el libro

La Sexta le dedicó medio programa al libro de Sánchez, y nosotros no vamos a ser menos. Se trata de "un libro fruto de largas horas de conversación con Irene Lozano, escritora, pensadora, política y amiga. Ella les dio forma literaria a las grabaciones", dice el presidente. Le ha colgado el muerto su compi y ya tiene vía libre para repetir tropecientas veces las palabras resistencia y resiliencia. La resiliencia podría en cierto modo estar relacionada con los colchones, inmunes al peso, recuperan su forma original, como Pedro Sánchez recupera su fortaleza tras las adversidades que le ha deparado el destino.

Precisamente una anécdota relacionada con ellos es lo único divertido del libro. Su primera decisión como presidente de Gobierno la tomó con su mujer, Begoña, y "fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa" y es que "dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión (se dice condición, otro error) y yo quería mantener mi criterio alejado del de mi predecesor". Al estar tan mal redactada, la historieta pierde gracia, pero remata con una cuchillada antológica: "Otra decisión inmediata que hube de tomar fue la relativa a los periódicos que recibiría a diario. Cambié la prensa deportiva por la prensa internacional". Su primera negociación como presidente de Gobierno fue con su hija mayor, fue ella quien decidió que se mudarían a Moncloa en Septiembre, tras pasar una noche aclimatándose en el Palacio con su hermana, sus padres y su perra Turka. La red se llenó de memes a costa del colchón de Pedro Sánchez.

Lo más sorprendente: La forma como relata lo mal que lo pasó al plantearle una moción de censura a Rajoy tras conocerse la sentencia del caso Gürtel. Parece que está hablando de un antiguo amante: "Nuestra relación se había estrechado. No me refiero ya a lo político, sino a lo personal. Habíamos creado un clima de confianza y respeto mutuo, basado en las muchas horas de conversación y, probablemente, en el compartir unos momentos muy difíciles para España ( ) Al final, la realidad es que uno hace lo que debe y no lo que quiere".

La metáfora más lograda: Una frase dedicada a Ciudadanos, "ideas soltadas como tinta de calamar, destinadas a distraer de lo principal: la contradicción de decir que quieres la regeneración política mientras sigues apoyando al PP sentenciado por la Gürtel.

La mentira más gorda: "Yo no quería ser presidente a cualquier precio", en relación con la moción de censura.

La frase más tierna: " En esos meses en los que permanecí en el dique seco de la política, sentí el apoyo de toda mi familia, en especial de mi mujer, Begoña, y de mis hijas. Ellas son, junto con mi padre y mi hermano, mi hogar, las raíces que afirman y asientan mi carácter.

Lo peor: Los 250 pueblos que se ha pasado al relatar su estancia en Bosnia. Es cierta, pero Pedro Sánchez no es Rambo. Se recrea explicando los peligros que pasó. Simplemente estuvo dos años acompañando al exministro de Exteriores Carlos Westendorp, quien había sido designado como Alto Representante Internacional por la ONU en la pacificación de Bosnia-Herzegovina.

La justificación más endeble: La que usa para hablar de su presencia en programas como Sálvame o El hormiguero. "Aquélla fue la época de "Pedro el Guapo" cuyo mensaje implícito decía (¿quién?): Como es guapo, es frívolo".Y el jardín en el que se mete al hablar de las mujeres mayores e incultas que, según dicen otros, ven Sálvame y se merecen todos sus respetos.

Las frases más monárquicas: "Aquellas semanas se fraguó entre Felipe VI y yo una relación de complicidad que superó, y sigue superándola a día de hoy, lo institucional La reina Letizia se acercó para saludarme también; ella estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu, como yo, y quería conocerme personalmente, un gesto que agradecí". "En aquellos días intensos, don Felipe y yo tuvimos la oportunidad de conocernos de verdad, en lo más personal". ¡Guauuuu!

La cursilada más grande del libro: "Junto a mis hijas, que me acompañaron aquella mañana (el día que fue a las oficinas del paro), seguí desarrollando mi resiliencia- mi capacidad de crecer en la adversidad- y fortaleciéndome en la incertidumbre. Cogí el ticket del número de orden y los tres nos sentamos a esperar".

Lo mejor: Son dos testimonios relacionados con sus hijas, por una parte, y con sus abuelos, por otra. A la pequeña le encantaba que su padre se hubiera "prejubilado" tras su dimisión. La mayor lo pasó peor, y a Sánchez le dolió. "Carlota estaba más triste, porque la casualidad quiso que en aquellos días ella se presentara a delegada de clase y no saliera elegida. Algún compañero le dijo: '¡Como tu padre!".

"Mis abuelos y mi abuela materna murieron sabiendo apenas leer y escribir, lo poco que aprendieron fue gracias a los centros de educación para adultos abiertos en su día por los Gobiernos socialistas. Recuerdo que mi abuela materna nos daba por Navidad una tarjeta, de esas que tenían música cuando las abrías, y dentro metía mil pesetas. Era su regalo y escribía algo, su firma y poco más, con su caligrafía apenas legible. Como a muchas víctimas del franquismo, a mis abuelos se les negó el acceso a un derecho esencial, aprender a leer y escribir, a disfrutar de un buen libro o escribir una postal de Navidad a sus nietos".