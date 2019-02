Elena Tablada, indignada por la demanda de David Bisbal: "Es una aberración"

Elena Tablada está furiosa con su ex pareja, que acaba de demandarla para limitar la exposición de la hija que tienen en común en las redes sociales. La diseñadora acudió este jueves a la presentación del nuevo disco de Ketama y mostró su mejor sonrisa ante las cámaras, pero la procesión va por dentro.

Tablada no da crédito al último movimiento de su ex, una demanda que considera una aberración y que coarta sus libertades como madre: "¿Puede haber algo más bonito que compartir imágenes con quienes más quieres? No existe un acuerdo entre Bisbal y yo que nos impida compartir fotografías con Ella en las redes sociales", ha explicado Elena en la revista Corazón.

La cubana, que se mostró muy relajada y sonriente este jueves en la presentación del disco de Ketama, no entiende las razones de su ex para demandarla, pues él afirma que lo hace para proteger a la niña: "Mi hija no es la hija de Onassis, pero soy una luchadora y no voy a ceder, voy a pelear por mis intereses". Y lamenta: "Mi hija se dará cuenta de todo en algún momento, ya tiene 9 años y la vida va pasando, es muy triste".

Por su parte, Bisbal está convencido de que esto es lo mejor para todos: "Nunca ha querido que se comercie con la niña. Le molestó muchísimo que la niña saliera, aunque fuera de espaldas, en las dos exclusivas que se publicaron de las bodas de Elena", ha dicho una persona cercana al almeriense en la citada publicación. "Él no quiere que la niña salga en las redes con la cara descubierta. Se lo ha dicho muchas veces a su madre y nada, incluso tuvo que ver cómo Elena creaba una web para vender ropa con el nombre de la niña".