Miley Cyrus hace arder las redes: el topless que burla la censura de Instagram

La censura de Instagram es uno de los grandes caballos de batalla de las famosas de medio mundo. Muchas son las que han protestado contra este veto. Otras, en cambio, buscan la forma de burlar el control y lograr publicar la imagen que ellas desean. Ese es el caso de Miley Cyrus (26), que ha colado un sensual topless en la red social.

Pese a que los pechos de la cantante se aprecian a la perfección, lo cierto es que Miley aparece vestida con una camiseta de rejilla de la firma Yves Saint Laurent que parece haber burlado la estricta censura que Instagram lleva a cabo cuando en las fotografías aparecen pezones femeninos.

No se trata de la única instantánea de alto voltaje que la mujer de Liam Hemsworth ha compartido en las últimas horas. También ha subido otras en las que posa como Dios la trajo al mundo frente al fuego o con un vestido azul de Gucci en la playa. Las imágenes forman parte del reportaje que ha protagonizado para Vanity Fair.

La artista aparece en la portada de la revista y lanza una declaración de intenciones: "Si tú piensas que soy una rebelde sin causa, no estás prestando suficiente atención". En el interior, Miley se confiesa y habla del incendio que arrasó su casa de Malibú el pasado mes de noviembre: "Nunca estaré feliz porque todas esas memorias y fotos y cosas que he amado se han ido. Pero vivir una experiencia así, me siento más conectada con ser humana otra vez".

No obstante, la cantante asegura que ese incidente pudo ser clave a la hora de tomar la decisión de casarse con Liam: "Lo que hemos pasado nos cambió. No estoy segura de que sin perder Malibú, nosotros hubiéramos estado listo para dar este paso o incluso casarnos, ¿quién puede decir? Pero el tiempo se sintió correcto y yo sigo mi corazón. Nadie tiene asegurado el día siguiente, ni el siguiente, así que trato de estar en el ahora en lo más posible".

Por último, Cyrus cuenta una anécdota sobre Donald Trump. La artista desvela que la llamó tras su polémica actuación en los MTV VMAs 2013 para decirle que le había "encantado". "Y ahora es nuestro presidente", dice incrédula la cantante, que en el pasado bromeó con irse del país si llegaba a la Casa Blanca.