Marta Torné saca su lado más rockero en lencería

Marta Torné ha subido la temperatura de las redes sociales con una imagen en la que aparece presumiendo de cuerpazo mientras luce un sexy conjunto de lencería. La actriz muestra así que mantiene una espléndida figura a sus 40 años.

"Un poquito de Rock and Roll. Gracias", ha escrito junto a la imagen, sacando su lado más gamberro y rockero. La intérprete posa con la boca abierta y la lengua fuera, al tiempo que hace el signo de los cuernos con su mano.

Como no podía ser de otra manera, Torné ha recibido múltiples piropos de sus seguidores: "Madre mía, qué bellezón", "imposible ser más sexy", "Marta estás muy atractiva en esa foto. Y el gesto típico del Rock and Roll" o "espectacular", eran solo algunos de los halagos que le han dedicado. No es para menos, ¿verdad?