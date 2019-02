Albert Rivera y Malú: las otras fotografías que han sido guardadas en un cajón

Malú y Albert Rivera, "más que amigos". El titular sorprendía este miércoles desde la portada de Semana. La ex de Gonzalo Miró y el líder de Ciudadanos se han visto con asiduidad en los últimos meses y han pasado el último San Valentín en la casa de él. Puestos en contacto con el entorno de ambos implicados, se limitan a decirnos que no se habla de la vida privada de nadie del partido, aunque lo cierto es que ha habido excepciones.

Por ejemplo, antes de publicar la ruptura de Albert Rivera y Beatriz Tajuelo, su novia durante los últimos cuatro años, un portavoz del partido sí lo confirmó, y además matizó, reiteradamente, en que se había producido en noviembre. Curioso el baile de fechas ahora que sabemos que el primer encuentro conocido entre Albert y Malú fue a primeros de diciembre. Otros ejemplos están en la difusión de acontecimientos que en principio nada tienen que ver con cuestiones políticas como la boda de Inés Arrimadas o el embarazo de Begoña Villacís.

sin embargo, esta vez, el mantra es éste: "No hablo de la vida privada de Albert Rivera ni de ninguno de los dirigentes de Ciudadanos". Y eso que hay que decir que llevan una racha buena entre embarazos y ligues antiguos (Villacís con Carlos Baute), ligues antiguos, rupturas (Villegas y Rivera) y ahora esta noticia que relaciona al candidato a la presidencia del Gobierno por la formación naranja con Malú, una amistad especial que, de consolidarse, podría convertir a la cantante madrileña, de 36 años en la sucesora de Ana Botella o Begoña Gómez como inquilina del palacio de la Moncloa.

Por fortuna, nuestras fuentes no terminan en Ciudadanos, al menos no en los despachos de los portavoces. De hecho, podemos contar que tanto en el Congreso como en el seno del partido naranja el murmullo es innegable, aunque oficialmente el tema no existe.

Estamos en condiciones de afirmar que existen otras fotografías de Albert Rivera y Malú mucho más comprometedoras que las publicadas, y que están en un cajón. Se trata de fotografías tomadas el mismo día, 14 de febrero, que las que publica el semanario. Sin embargo, las instantáneas censuradas recogen acercamiento que hacn más evidente que la relación entre Malú y Rivera no es una mera amistad.

Malú fue intervenida de un tobillo hace un año, lo que le obligó a cancelar conciertos, aunque no ha dejado de dirigirse a sus fans desde las redes sociales. Oficialmente, solo se le conoce una relación con Gonzalo Miró, aunque una vez Risto Mejide llegó a preguntar a la cantante Vanesa Martín por su relación con Malú, cuestión que no agradó en exceso a la invitada del polémico publicistas.