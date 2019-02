La modelo Tania Ruiz habla de su relación con Peña Nieto: "Me hace reír"

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, fue pillado hace unas semanas junto a la modelo Tania Ruiz Eichelmann (31) por Madrid. La prensa mexicana contó entonces que el político se había separado de su mujer, Angélica Rivera, y salía con la maniquí. Incluso dijeron que vivían juntos en España. Días después de aquello, la propia modelo rompe su silencio para hablar de su relación con el ex mandatario.

"Me hace reír mucho y es lo más respetuoso del mundo", dice Tania en la portada de la revista mexicana Caras. La supuesta novia de Peña Nieto, no obstante, desmiente tener más que una amistad con el político: "Somos amigos... El tiempo dirá".

Tania asegura que ella no tiene pareja: "Yo estoy soltera y la verdad, pues, no estoy lastimando a nadie, ni nada", al tiempo que se refiere a sus fotografías con el ex presidente mexicano en Madrid: "Es una foto normal, sin argumentos. Por algo pasan las cosas", cuenta.

Al igual que Eichelmann, Peña Nieto también ha negado a través de Twitter que resida o tenga intenciones de residir en España. Además, ha desvelado que "la chica con quien lo fotografiaron en la capital española" vive también en México.